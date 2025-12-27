DOLAR
Çeşme'den Dünyaya İleri Dönüşüm: Nihat Atagöz'ün Atık Sanatı

Çeşme'de 33 yıl esnaflık yapan 64 yaşındaki Nihat Atagöz, sahilden topladığı odun, taş ve metal atıkları sanata dönüştürerek eserlerini dünyaya gönderiyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:30
İzmir’in Çeşme ilçesinde 33 yıl esnaflık yapan 64 yaşındaki Nihat Atagöz, deniz kıyılarından topladığı odun, taş ve metal parçalarını bir araya getirip özgün sanat eserlerine dönüştürüyor. Karikatür, heykel ve mozaği harmanlayan Atagöz’ün çalışmaları, yerel sergilerin yanı sıra yurt dışından yoğun ilgi görüyor.

Dükkanın köşesinde doğan tutku

Atagöz, sanat yolculuğunu ve esnaflık yıllarını şöyle anlatıyor: "33 yıl boyunca esnaflık yaptım. Uzun Sokak’ta hediyelik eşya ve bijuteri üzerine bir dükkanım vardı. Ticaretle uğraşırken, dükkanımın bir köşesinde sanattan da kopmadım; yaklaşık 50 yıl önce karikatürle başlayan serüvenime zamanla heykeli ekledim. Seramik çamuruyla heykeller yapmaya başladım ancak bu süreç benim için oldukça zorluydu. Heykele yoğunlaştığım anda müşteri geliyor, çamurlu ellerimi bırakıp satışla ilgileniyor, ardından tekrar çalışmama dönüyordum. Daha sonra ağabeyimin önerisiyle Alaçatı Yağhane’de mozaik kursuna gittim ve yaklaşık 1,5 yıl bu alanda eğitim aldım. Bu süreç, doğada gördüğüm ve atık olarak değerlendirilen malzemelerle de üretim yapabileceğimi fark etmemi sağladı ve ufkumu açtı"

Doğadan sanata ileri dönüşüm yolculuğu

Atagöz, sahilden topladığı lodos dalları, taş ve metal parçalarını atölyesinde birleştirerek her biri benzersiz karakterlere sahip figürler oluşturuyor. Başlangıçta Çeşme ve Alaçatı’yı yansıtan magnetler üreten sanatçı, zamanla malzeme çeşitliliğini genişletti ve tamamen atık ve doğal malzemelerden oluşan tiplemeler geliştirdi.

Eserlerini Çeşme, İzmir ve İstanbul’daki sergilerde ve yaz aylarında belediyenin sağladığı deniz kenarındaki stantlarda sergileyen Atagöz’ün işleri, özellikle yabancı müşteriler tarafından tercih ediliyor; eserler Amerika’dan Çin’e, Norveç’ten Almanya’ya kadar birçok ülkeye ulaştı.

Sanatçı, birikimini daha da geliştirerek mozaik, heykel ve geri dönüşümü birleştiren, daha büyük ölçekli çalışmalar üretmeyi hedefliyor.

