Kütahya OSB 3. İnsan Kaynakları Çalıştayı: 2025-2026 Hedefleri ve Eğitim Planları

Kütahya OSB'nin 3. İnsan Kaynakları Çalıştayı, yöneticiler ve İK profesyonellerini bir araya getirerek 2025 çalışmaları, 2026 proje planları ve eğitim hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:15
Kütahya OSB’de 3. İnsan Kaynakları Çalıştayı kahvaltı eşliğinde yapıldı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen 3. İnsan Kaynakları Çalıştayı, bu yıl kahvaltı organizasyonu eşliğinde samimi ve etkileşimi yüksek bir atmosferde gerçekleştirildi. Bölge firmalarının yöneticileri ve insan kaynakları profesyonellerinin yoğun katılımıyla düzenlenen etkinlikte sektörel insan kaynağı yönetiminin stratejik önemi vurgulandı.

Açılış konuşmaları ve katılımcılar

Çalıştayın açılış konuşmaları, Kütahya OSB Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şefi Gizem İnan ile Kurumsal İletişim Şefi Ali Rıza Vidinlioğlu tarafından yapıldı. Açılışta, insan kaynakları yönetiminin sanayi bölgeleri açısından taşıdığı stratejik önem ön plana çıkarıldı.

2025 çalışmaları ve 2026 planları

Program kapsamında, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde 2025 yılı içerisinde hayata geçirilen çalışmalar ile 2026 yılında planlanan projeler, eğitim faaliyetleri ve insan kaynağına yönelik uygulamalar katılımcılara detaylı şekilde aktarıldı.

Sunumlarda; nitelikli iş gücünün geliştirilmesi, kurumsal yetkinliklerin artırılması ve firmalar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleri üzerinde duruldu. Katılımcılara, yapılacak eğitimler ve uygulanacak politikalar hakkında yol haritası sunuldu.

Dilek, temenni ve öneriler

Sunumların ardından gerçekleştirilen dilek, temenni ve öneri bölümünde; yatırımcılar, yöneticiler ve insan kaynakları personelleri görüş ve beklentilerini dile getirdi. Katılımcı geri bildirimleri doğrultusunda önümüzdeki döneme ilişkin aksiyon planları oluşturularak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Sonuç ve değerlendirme

Verimli paylaşımlara sahne olan çalıştay, insan kaynakları alanında ortak vizyonun güçlendirilmesi ve sürdürülebilir gelişim hedefleri doğrultusunda yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. Katılımcılar, ortaya çıkan öneriler ışığında iş birliği ve eğitim odaklı adımların hızlandırılacağını ifade etti.

