Karabük-Bartın Karayolunda Tırlar Geçemiyor: Kar ve Buzlanma Etkili

Karabük-Bartın kara yolunda yoğun kar ve buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:27
Dün gece saatlerinden itibaren Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Özellikle Karabük ile Bartın'ı birbirine bağlayan kara yolunun yüksek kesimlerinde artan yağış ve buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Yüksek Kesimlerde Durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı, Karabük'ün yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Yağışın en çok etkilediği noktalar arasında yer alan 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi mevkiinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ve Emniyet Çalışmaları

Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri ise güzergah üzerinde denetimlerini sıklaştırdı ve trafik güvenliğini sağlamak için tedbirleri artırdı.

Ağır Vasıtalar Bekletiliyor

Yağışın zeminde oluşturduğu buzlanma ve kayganlaşma riski nedeniyle olası kazaların ve yol kapanmalarının önüne geçmek amacıyla trafik ekipleri, Karabük-Bartın karayolunu kullanmak isteyen tır ve çekici türü ağır tonajlı araçları uygun noktalarda durdurarak geçişlerine izin vermiyor. Ağır vasıta sürücüleri, yol güvenliği sağlanana ve kar yağışının etkisi azalana kadar dinlenme tesisleri ve yol kenarlarındaki ceplerde bekletiliyor.

Sürücülere Uyarılar

Otomobil ve hafif ticari araçların geçişine kontrollü olarak izin veriliyor. Ekipler, bu güzergahı kullanacak sürücüleri araçlarında kış lastiği bulundurmaları, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor. Zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişine müsaade edilmiyor.

Bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

