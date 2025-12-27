DOLAR
Eskişehir'de Çiçekçi Kısalan Çiçekleri Çocuklara Ücretsiz Veriyor

Eskişehirli çiçekçi Yiğit Altan, aranjman için saklanan ve kısalan çiçekleri israf etmemek için 'Minik insanlara çiçek ücretsizdir' diyerek çocuklara veriyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:08
İstiklal Mahallesi'nde örnek uygulama

Eskişehir'in İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesinde bir dükkanın önündeki saksıda yer alan Minik insanlara çiçek ücretsizdir yazısı mahalle sakinlerinin ilgisini çekiyor.

Dükkanın işletmecisi Yiğit Altan, uygulamanın arkasındaki sebebi anlattı. Altan, temizlenirken kısalan ve aranjman için saklanan çiçeklerin bazen atıldığını fark edince, israfı önlemek ve çocukları sevindirmek amacıyla bu yöntemi benimsediğini belirtti.

30 yaşındaki ve yaklaşık 10 yıldır baba mesleğiyle çiçekçilik yapan Altan, 'Biz haftanın 3-4 günü mezata gidiyoruz. Bu çiçekleri temizlerken kısalanları oluyordu. Kalan parçaları genellikle aranjman için saklıyorduk. Biz bunları saklarken, belli bir kısmının da atıldığını fark ettim. Atılacağına, şehrimizdeki küçük çocukların bundan faydalanmasının daha güzel olacağını düşündüm. Kazanç sağlamak amacıyla yapmadım.' diye konuştu.

Altan, uygulamanın yerel halktan olumlu geri dönüşler aldığını ve insanların cep telefonuyla fotoğraf ve video çekip sosyal medyada paylaştığını söyledi. 'Gelip teşekkür ediyorlar, insanlarla tanışma imkanı buluyoruz. Özellikle çocuklar çok mutlu oluyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor' ifadelerini kullandı.

Bu basit ama etkili uygulama, hem israfın önüne geçiyor hem de mahalledeki çocuklara küçük mutluluklar sunuyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

