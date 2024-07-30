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Ahşap Yakma Sanatıyla Hobi, Gelir Kapısına Dönüştü

Fidan Kayıkçı, ahşap yakma sanatını gelire dönüştürerek kızına üniversite masraflarında destek oluyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:44
Ahşap Yakma Sanatıyla Hobi, Gelir Kapısına Dönüştü

Fidan Kayıkçı’nın Ahşap Yakma Yolculuğu

Ağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyeri Fidan Kayıkçı, hobi olarak başladığı ahşap yakma sanatını gelir kaynağı haline getirerek dikkatleri üzerine çekti. Eserlerini satışa sunarak, üniversite öğrencisi kızına maddi destek sağlıyor.

Hobi Olarak Başladı, Meslek Haline Getirdi

52 yaşındaki Kayıkçı, 6 yıl önce Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde kayıt yaptırdı. Ahşap yakma sanatıyla ilgilenmeye başlayan Kayıkçı, bu süreçte kendini geliştirerek, sanatını meslek edinmeyi başardı.

Yaptığı eserleri önce çevresine, ardından yurt içi ve yurt dışındaki sanatseverlere tanıtan Kayıkçı, bu satışlarla ev ekonomisine destek olmanın yanı sıra, kızının üniversite masraflarını da karşılıyor.

Kendine Güven Kazandı

Kursun başında içine kapanık bir yaşam sürdüğünü belirten Kayıkçı, “Buraya başlamadan önce çok asosyal biriydim. Tanıştığım hocam ve arkadaşlarım sayesinde sosyalleşme fırsatı buldum. Şu anda çok iyiyim, kullandığım ilaçları da bıraktım” dedi.

Bağcılar Belediyesi’nin Destekleyici Rolü

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, kadınların yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıdıkları için mutlu olduklarını belirtti. Özdemir, “Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezimiz, ilçede yaşayan kadınlar için çeşitli eğitim imkanları sunuyor. Başarıyla eğitim alan kursiyerlerimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerlerinden Fidan Kayıkçı, hobi olarak...

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerlerinden Fidan Kayıkçı, hobi olarak başladığı ahşap yakma sanatından yaptığı eserlerin satışından elde ettiği gelirle üniversitede okuyan kızına destek oluyor.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerlerinden Fidan Kayıkçı, hobi olarak...

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerlerinden Fidan Kayıkçı, hobi olarak başladığı ahşap yakma sanatından yaptığı eserlerin satışından elde ettiği gelirle üniversitede okuyan kızına destek oluyor.

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