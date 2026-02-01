AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan: 'Halkımıza hizmetkâr olmaya devam ediyoruz'

İl Danışma Meclisi'nde birlik mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Genel Başkan Yardımcısı Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen'in katılımıyla gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi Toplantısı ve yapılan temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının son derece verimli geçtiğini belirten Özhan, İl Danışma Meclisi toplantılarının teşkilat içi birlik ve beraberliği pekiştiren önemli buluşmalar olduğunu vurguladı. Bu tür toplantıların teşkilat mensuplarını ortak hedefler doğrultusunda daha güçlü şekilde kenetlediğini ifade etti.

Esnaf ziyaretleri ve halkla sohbet

Özhan, il başkanlığında yapılan toplantının ardından gerçekleştirilen esnaf ziyaretleri ve Adıyamanlı vatandaşlarla yapılan samimi sohbetlere değindi. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana halkla iç içe bir siyaset anlayışını benimsediğini belirtti.

Özhan, 'Kurulduğu günden itibaren milletimizin yanında duran bir partinin mensupları olarak, vatandaşlarımızla bir ve beraber olmaya devam ediyoruz. Teşkilatımızın her kademesiyle aynı şuur ve aynı kararlılıkla hareket ediyor, 2002 yılından bu yana halkımıza hizmetkâr olmayı sürdürüyoruz' dedi.

Şen'in tecrübesi teşkilata ivme kazandırdı

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in siyasi tecrübelerinden istifade etme imkânı bulduklarını aktaran Özhan, Şen'in değerlendirme ve önerilerinin teşkilat çalışmaları açısından son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Özhan, 'Genel Başkan Yardımcımızın tecrübeleri, teşkilatımızın sahadaki gücünü daha da artıracak niteliktedir. Adıyaman teşkilatımızın dinamizmini bir kez daha yerinde görme fırsatı bulduk' diye konuştu.

Özhan, birlik ve beraberlik içerisinde Adıyaman ve Türkiye için çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

