Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak Battalgazi’de esnaf ve hane ziyaretinde

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi ilçesinde esnaf ve hane ziyaretleri gerçekleştirdi. Hamidiye Mahallesi Dörtyol Caddesi boyunca yürüttüğü esnaf ziyaretlerinde, deprem sonrası sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deprem sonrası dayanışma ve esnafın rolü

Ziyaretlerde Ölmeztoprak, kentin yeniden ayağa kalkmasında esnaf ve vatandaş arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekti. "Malatyamız büyük evimiz, hemşerilerimiz bu evin birbirine emanet fertleridir" sözleriyle birlik mesajı veren Milletvekili, çarşıların mahalle kültürünü korumadaki rolünü vurguladı.

Ölmeztoprak, esnafın yalnızca ekonomik faaliyet yürüten kesim olmadığını, aynı zamanda toplumsal güvenin ve mahalle ruhunun temel unsuru olduğunu belirterek, "Esnafımız yalnızca ticaret yapan değil, mahalle ruhunu ayakta tutan temel unsurdur ve toplumsal güvenin de merkezidir" ifadesini kullandı. Ayrıca 6 Şubat depremleri sonrası esnafın gösterdiği çabaya dikkat çekti ve bu sürecin hem fiziki hem de sosyal bir iyileşmeyi tetiklediğini söyledi.

Çolaklı Mahallesi’nde hane ziyaretleri

Çolaklı Mahallesi’nde gerçekleştirdiği hane ziyaretlerinde Ölmeztoprak, bir ailenin evine misafir oldu ve mahalle sakinleriyle sohbet etti. Ziyarette bir mahallenin büyükleriyle yapılan sohbetin önemine değinerek, "Büyüklerimizin duası, çocuklarımızın gülüşü, Malatya’mızı yarınlara taşıyan en kıymetli mirastır" dedi.

Milletvekili Ölmeztoprak, misafirperverlikleri için ailelere teşekkür ederek birlik ve dayanışma mesajını yineledi ve mahalle dayanışmasının kentin toparlanmasındaki belirleyici rolünü bir kez daha ifade etti.

