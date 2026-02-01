Şirvan’da Kar Nedeniyle Yolda Kalan Araçlar Kurtarıldı

Elmadalı köyünde kar çalışması

Siirt’in Şirvan ilçesinde etkili olan kar yağışı, özellikle Elmadalı köyünde bazı araçların yolda kalmasına neden oldu.

İl Özel İdare ekipleri bölgeye intikal ederek kapsamlı yol açma çalışmaları başlattı ve mahsur kalan araçları kurtardı.

Çalışmalar sırasında ekiplerin, bölge yollarının kapanmaması için hazırda oldukları bildirildi.

Yetkililer, devam eden kar yağışı ve olası ulaşım kesintilerine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

