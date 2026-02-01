Siverek'te Hayırseverlerden Anne ve 3 Çocuğa Yardım

Siverek'te Hayırseverlerden Anne ve 3 Çocuğa Destek

Kapıkaya (Bab) Mahallesi'nde çatı hasarı sonrası gelen yardım

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kapıkaya (Bab) Kırsal Mahallesi'nde yaşayan, eşi cezaevinde bulunan bir anne ile üç çocuğunun kaldığı toprak ev, etkili kar ve yağmur nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yoğun yağışlar sonucunda evin damı akmaya başlayınca aile, zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldı. Durumun yerel yetkililere ve yardım kuruluşlarına intikal etmesi üzerine harekete geçildi.

Merkezi Siverek'te bulunan İyilik Sensin Derneği ile hayırseverlerin katkılarıyla aileye kapsamlı bir yardım yapıldı. Dernek gönüllüleri tarafından aileye yaklaşık 3 ay yetecek gıda malzemesi ulaştırıldı, anne ve çocuklara giysi ile bot temin edildi.

Ayrıca, evdeki su damlamasını önlemek amacıyla geçici tadilatlar yapıldı ve çadır kurularak ailenin yağıştan etkilenmesi engellendi.

İyilik Sensin Derneği Başkanı Mevlüt Bayraktar, yapılan çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Dernek imkânlarımız ve hayırseverlerimizin desteğiyle geçici de olsa evin damını onardık ve çadır çekerek yağmurdan etkilenmesini önledik. Aileye gıda ve giysi yardımı yaptık. Bu aileye yönelik yardımlarımız imkânlarımız doğrultusunda devam edecektir," dedi.

Yerel gönüllülerin ve bağışçıların desteğiyle sağlanan müdahale, ailenin acil barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geçici çözümler sundu. Yetkililer, kalıcı çözüm için takip ve destek çalışmalarının süreceğini belirtti.

SİVEREK’TE MAĞDUR AİLEYE HAYIRSEVERLERDEN DESTEK