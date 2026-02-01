Siverek'te Hayırseverlerden Anne ve 3 Çocuğa Yardım

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evi zarar gören anne ve üç çocuğa İyilik Sensin Derneği ve hayırseverler gıda, giysi ve tadilat desteği sağladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:34
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:47
Kapıkaya (Bab) Mahallesi'nde çatı hasarı sonrası gelen yardım

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kapıkaya (Bab) Kırsal Mahallesi'nde yaşayan, eşi cezaevinde bulunan bir anne ile üç çocuğunun kaldığı toprak ev, etkili kar ve yağmur nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yoğun yağışlar sonucunda evin damı akmaya başlayınca aile, zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldı. Durumun yerel yetkililere ve yardım kuruluşlarına intikal etmesi üzerine harekete geçildi.

Merkezi Siverek'te bulunan İyilik Sensin Derneği ile hayırseverlerin katkılarıyla aileye kapsamlı bir yardım yapıldı. Dernek gönüllüleri tarafından aileye yaklaşık 3 ay yetecek gıda malzemesi ulaştırıldı, anne ve çocuklara giysi ile bot temin edildi.

Ayrıca, evdeki su damlamasını önlemek amacıyla geçici tadilatlar yapıldı ve çadır kurularak ailenin yağıştan etkilenmesi engellendi.

İyilik Sensin Derneği Başkanı Mevlüt Bayraktar, yapılan çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Dernek imkânlarımız ve hayırseverlerimizin desteğiyle geçici de olsa evin damını onardık ve çadır çekerek yağmurdan etkilenmesini önledik. Aileye gıda ve giysi yardımı yaptık. Bu aileye yönelik yardımlarımız imkânlarımız doğrultusunda devam edecektir," dedi.

Yerel gönüllülerin ve bağışçıların desteğiyle sağlanan müdahale, ailenin acil barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geçici çözümler sundu. Yetkililer, kalıcı çözüm için takip ve destek çalışmalarının süreceğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

