Burhaniye'de Sağanak: Yollar Göle Döndü, Deniz Bulandı

Burhaniye'de Sağanak Yolları Göle Çevirdi

Balıkesir'de yaşamı olumsuz etkileyen yağışlar

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde etkili olan sağanak, dün gün boyu aralıklarla devam ederek yaşamı olumsuz etkiledi.

Bir süredir devam eden sağanak, ilçede cadde ve sokakları göle çevirdi. Özellikle alçak kesimlerdeki evlerin bodrum katlarını ve bahçelerini su bastı. Sürücüler, araçları ile suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma yaptı.

Karınca Deresi'nin seli Ören'de denizi bulandırdı

Madra Dağı'ndan doğan Karınca Deresi'nden gelen sel suları, Ören sahilinde denizin rengini değiştirdi, deniz bulandı.

