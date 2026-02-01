Burhaniye'de Sağanak: Yollar Göle Döndü, Deniz Bulandı

Burhaniye'de devam eden sağanak yolları göle çevirdi, bodrumlar su altında kaldı; Karınca Deresi'nin seli Ören sahilinde denizin rengini değiştirdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:08
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:19
Burhaniye'de Sağanak Yolları Göle Çevirdi

Balıkesir'de yaşamı olumsuz etkileyen yağışlar

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde etkili olan sağanak, dün gün boyu aralıklarla devam ederek yaşamı olumsuz etkiledi.

Bir süredir devam eden sağanak, ilçede cadde ve sokakları göle çevirdi. Özellikle alçak kesimlerdeki evlerin bodrum katlarını ve bahçelerini su bastı. Sürücüler, araçları ile suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma yaptı.

Karınca Deresi'nin seli Ören'de denizi bulandırdı

Madra Dağı'ndan doğan Karınca Deresi'nden gelen sel suları, Ören sahilinde denizin rengini değiştirdi, deniz bulandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

