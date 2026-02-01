Fatma Şahin'den Berat Kandili Mesajı: "Gönüllerin Arındığı, Umudun Yeniden Yeşerdiği Gece"

Fatma Şahin, Berat Kandili mesajında gecenin affı, arınmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayıp duaların kabulünü diledi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:20
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:20
Fatma Şahin'den Berat Kandili Mesajı: "Gönüllerin Arındığı, Umudun Yeniden Yeşerdiği Gece"

Fatma Şahin'den Berat Kandili mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mübarek gecenin önemine dikkat çekti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu mübarek gecenin manevi huzurunu ve toplumsal değerler üzerindeki etkisini vurguladı.

Başkan Şahin, Berat Kandili’ne ulaşmanın verdiği huzuru dile getirerek gecenin affın, arınmanın ve iç muhasebenin güçlü bir vesilesi olduğunu belirtti. Kandil gecelerinin bireysel ve toplumsal hayat için önemli birer durak olduğunu ifade etti.

Şahin: "Berat, gönüllerin arındığı, umudun yeniden yeşerdiği bir gece"

Mesajında, "Berat Kandili insanın kendisiyle yüzleştiği, eksiklerini fark ettiği, hatalarından ders çıkararak daha iyiye yönelmeyi dilediği müstesna bir gecedir. Bu gece, kırılan gönüllerin onarılması, küslüklerin son bulması, sevgi ve merhametin hayatımıza hakim olması için önemli bir fırsattır. Manevi iklimiyle bizlere sabrı, paylaşmayı ve kardeşliği yeniden hatırlatmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Berat Kandili’nin Ramazan ayına açılan anlamlı bir kapı olduğuna işaret eden Şahin, gecenin sadece bireysel arınma değil aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir bilinç kazandırdığını söyledi.

Son olarak Başkan Şahin, "Duaların umutla yükseldiği bu mübarek gecede, yüce Rabbimden insanlığa huzur, milletimizin birlik ve beraberliğinin devamını diliyorum. Yapılan tüm duaların kabul olmasını, bu anlamlı gecenin insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tüm hemşerilerimin ve İslam aleminin Berat Kandili mübarek olsun" diyerek mesajını tamamladı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

