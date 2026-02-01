Siirt’in Şirvanı’nda Kar Yağışı: Elmadalı’da Yolda Kalan Araçlar Kurtarıldı
Etkili kar yağışı ve müdahale
Siirt’in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle ilçeye bağlı Elmadalı köyü mevkiinde bazı araçlar yolda kaldı.
İl Özel İdare ekipleri, bölgeye intikal ederek yol açma çalışmaları başlattı ve mahsur kalan araçları kurtardı.
Yetkililer, ekiplerin yolların kapanmaması için hazırda olduklarını bildirdi.
