Siirt’in Şirvanı’nda Kar Yağışı: Elmadalı’da Yolda Kalan Araçlar Kurtarıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle Elmadalı köyünde yolda kalan araçlar, İl Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:16
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:22
Siirt’in Şirvanı’nda Kar Yağışı: Elmadalı’da Yolda Kalan Araçlar Kurtarıldı

Siirt’in Şirvanı’nda Kar Yağışı: Elmadalı’da Yolda Kalan Araçlar Kurtarıldı

Etkili kar yağışı ve müdahale

Siirt’in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle ilçeye bağlı Elmadalı köyü mevkiinde bazı araçlar yolda kaldı.

İl Özel İdare ekipleri, bölgeye intikal ederek yol açma çalışmaları başlattı ve mahsur kalan araçları kurtardı.

Yetkililer, ekiplerin yolların kapanmaması için hazırda olduklarını bildirdi.

SİİRT'İN ŞİRVAN İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLDA KALAN ARAÇLAR KURTARILDI.

SİİRT'İN ŞİRVAN İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLDA KALAN ARAÇLAR KURTARILDI.

SİİRT'İN ŞİRVAN İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLDA KALAN ARAÇLAR KURTARILDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aras EDAŞ'tan 2026-2030 İçin 38,4 Milyar TL Yatırım
2
BASKİ Hızlı Müdahale: Tuzla Dere Yatağı Temizlendi
3
Manisa'da Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü, MASKİ ve Büyükşehir Seferber
4
Kars'ta Şubat'ta Bahar: Güneş Çıktı, Halk Sokaklara Taştı
5
Edirne'de Beklenen Yağış Başladı — Kar ve Fırtına Uyarısı
6
Germencik'te Kahvehaneye Çarpan Baykuş Rehabilitasyona Alındı
7
Vangölü Aktivistleri Derneği: Taziye Yemeği ve Takı Merasimlerine Son Çağrısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları