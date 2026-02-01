Mehmet Tahmazoğlu'ndan Berat Kandili Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı'nın açıklaması

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda toplumda birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Günahlardan arınma ve aklanma anlamına gelen bu mübarek gecenin ülkemizin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum dedi.

Tahmazoğlu, Berat Gecesi'nin dua ve iyiliklerin önemine işaret ederek, bu gecelerin Müslümanlara sınırsız af ve merhamet sahibi yüce Allah’a sığınma fırsatı sunduğunu belirtti.

Mesajında, insanların sevgi ve hoşgörü ile birbirine yaklaşması, dargınlıkların son bulması ve kırık kalplerin onarılması gerektiğini vurgulayan Tahmazoğlu, Bu mübarek gecelerde kendimize ve tüm insanlığa dua edelim dedi.

Son olarak Tahmazoğlu, Berat Gecenizi kutluyor. Memleketimize, İslam alemine huzur getirmesini, Milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum temennisinde bulundu.

