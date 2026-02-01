Mehmet Tahmazoğlu'ndan Berat Kandili Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Berat Gecesi mesajında günahlardan arınma, dua ve toplumsal birlik çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:26
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:26
Mehmet Tahmazoğlu'ndan Berat Kandili Mesajı

Mehmet Tahmazoğlu'ndan Berat Kandili Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı'nın açıklaması

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda toplumda birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Günahlardan arınma ve aklanma anlamına gelen bu mübarek gecenin ülkemizin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum dedi.

Tahmazoğlu, Berat Gecesi'nin dua ve iyiliklerin önemine işaret ederek, bu gecelerin Müslümanlara sınırsız af ve merhamet sahibi yüce Allah’a sığınma fırsatı sunduğunu belirtti.

Mesajında, insanların sevgi ve hoşgörü ile birbirine yaklaşması, dargınlıkların son bulması ve kırık kalplerin onarılması gerektiğini vurgulayan Tahmazoğlu, Bu mübarek gecelerde kendimize ve tüm insanlığa dua edelim dedi.

Son olarak Tahmazoğlu, Berat Gecenizi kutluyor. Memleketimize, İslam alemine huzur getirmesini, Milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum temennisinde bulundu.

BAŞKAN TAHMAZOĞLU'NDAN BERAT KANDİLİ MESAJI

BAŞKAN TAHMAZOĞLU'NDAN BERAT KANDİLİ MESAJI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aras EDAŞ'tan 2026-2030 İçin 38,4 Milyar TL Yatırım
2
BASKİ Hızlı Müdahale: Tuzla Dere Yatağı Temizlendi
3
Manisa'da Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü, MASKİ ve Büyükşehir Seferber
4
Kars'ta Şubat'ta Bahar: Güneş Çıktı, Halk Sokaklara Taştı
5
Edirne'de Beklenen Yağış Başladı — Kar ve Fırtına Uyarısı
6
Germencik'te Kahvehaneye Çarpan Baykuş Rehabilitasyona Alındı
7
Vangölü Aktivistleri Derneği: Taziye Yemeği ve Takı Merasimlerine Son Çağrısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları