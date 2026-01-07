AK Parti Bilecik İl Yürütme Kurulu Toplantısı: Serkan Yıldırım'dan Saha Gücü Vurgusu

AK Parti Bilecik İl Yürütme Kurulu Toplantısı, İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında yapıldı; teşkilat çalışmaları ve Bilecik’e değer katacak projeler ele alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:40
AK Parti Bilecik İl Yürütme Kurulu Toplantısı, İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan konular

Toplantıda teşkilat çalışmaları detaylı olarak ele alındı. Sahadaki gücü artırmaya yönelik yürütülen ve planlanan faaliyetler değerlendirildi.

Ayrıca Bilecik’e değer katacak projeler ve yeni çalışmalar üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Başkanın değerlendirmesi

Serkan Yıldırım, "Teşkilatımızın sahadaki gücünü artıracak, Bilecik’imize değer katacak çalışmalarımızı istişare ettik. Birlik, kararlılık ve ortak akılla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

