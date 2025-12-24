DOLAR
AK Parti Bilecik’te Haftalık İl Yönetim Kurulu Toplantısı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nın haftalık il yönetim kurulu toplantısında genel ve yerel gündem, çalışmalar ve yol haritası değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:41
AK Parti Bilecik İl Başkanlığı’nın haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısı, Bilecik’te gerçekleştirildi.

Toplantı, AK Parti Bilecik İl binasında düzenlendi. İl yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda genel ve yerel gündeme ilişkin konular ele alındı.

Gündem ve Değerlendirmeler

Toplantıda, devam eden ve planlanan çalışmalar ile Bilecik genelinde yürütülen faaliyetler değerlendirildi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası masaya yatırıldı.

Başkan Yıldırım’ın Açıklaması

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Haftalık çalışmalarımızı müzakere ettik. Aldığımız kararların, yaptığımız istişarelerin ilimiz ve davamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

