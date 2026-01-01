AK Parti Bilecik'te 'Türkiye Yüzyılı Lider Kadınlar Buluşması' — Dr. Şaban Kızıldağ

İletişim, liderlik ve kişisel gelişim odağında buluşma

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Lider Kadınlar Buluşması' semineri, il başkanlığı binasında gerçekleştirildi.

Yazar ve iletişim uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, kadın üyelerle bir araya gelerek iletişim, liderlik ve kişisel gelişim konularında tecrübelerini paylaştı. Kızıldağ'ın sunumu, katılımcılara ilham veren örnekler ve uygulamalar içeriyordu.

Programda kadınların toplumsal hayattaki rolü, liderlik vizyonu ve bireysel gelişimin önemi ele alındı; katılımcılar programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım etkinlikle ilgili olarak, "Kadın üyelerimizle birlikte son derece verimli ve ilham verici bir buluşma gerçekleştirdik. Paylaştığı kıymetli tecrübeler ve katkılar için Dr. Şaban Kızıldağ’a teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

