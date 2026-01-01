Sivas Altınkale Travertenleri, Karla Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Pamukkale'ye Benzeyen Doğal Güzellik Beyaza Büründü

Altınkale Travertenleri, yağan karla birlikte Sivas'ta nadir rastlanan kartpostallık görüntüler sundu.

Kent merkezine 31 kilometre mesafedeki alan, Pamukkale Travertenleri'ne benzer yapısı ve 48 derece termal suyu ile dikkat çekiyor.

Beyaza bürünen travertenlerden yükselen sıcak su buharı, sarı ve beyazın buluştuğu alanlarda eşsiz görsellik oluşturdu.

Limonit ve hematit içerikleri sayesinde renkli dokular sergileyen Altınkale, yaz-kış ziyaretçi akınına uğruyor ve soğuk havada da etkileyici anlara sahne oldu.

SİVAS’TA KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE BİRÇOK GÖL BUZ TUTARKEN, ALTINKALE’DEKİ TERMAL SUYUN DONMAMASI DİKKAT ÇEKTİ.