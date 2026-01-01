DOLAR
Sivas Altınkale Travertenleri, Karla Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Sivas'ın Altınkale Travertenleri, karla beyaza bürünerek 48 derece termal su buharı ve limonit-hematit renkleriyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:54
Pamukkale'ye Benzeyen Doğal Güzellik Beyaza Büründü

Altınkale Travertenleri, yağan karla birlikte Sivas'ta nadir rastlanan kartpostallık görüntüler sundu.

Kent merkezine 31 kilometre mesafedeki alan, Pamukkale Travertenleri'ne benzer yapısı ve 48 derece termal suyu ile dikkat çekiyor.

Beyaza bürünen travertenlerden yükselen sıcak su buharı, sarı ve beyazın buluştuğu alanlarda eşsiz görsellik oluşturdu.

Limonit ve hematit içerikleri sayesinde renkli dokular sergileyen Altınkale, yaz-kış ziyaretçi akınına uğruyor ve soğuk havada da etkileyici anlara sahne oldu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

