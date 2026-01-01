Düzce Belediyesi 7/24 Karla Mücadeleyi Sürdürüyor

Ekipler kritik güzergahlara öncelik veriyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Düzce Belediyesi ekipleri sahadaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediye, kent genelinde ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Ekipler, özellikle ana arterler başta olmak üzere hastane, itfaiye ve emniyet birimlerine ulaşımı sağlayan güzergahlara öncelik veriyor.

Vatandaşların güvenliği ve acil durumlara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla kritik yollar sürekli açık tutuluyor.

Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kar lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca karla mücadele çalışmalarının aksamaması için araçların gelişigüzel park edilmemesi istendi.

Belediye ekiplerinin, kar yağışının devam etmesi halinde 7/24 esasına göre çalışmasını sürdüreceği bildirildi.

