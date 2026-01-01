DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.771.909,58 -0,17%

Düzce Belediyesi 7/24 Karla Mücadeleyi Sürdürüyor

Düzce'de yoğun kar yağışı sürerken, Düzce Belediyesi ekipleri ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:09
Düzce Belediyesi 7/24 Karla Mücadeleyi Sürdürüyor

Düzce Belediyesi 7/24 Karla Mücadeleyi Sürdürüyor

Ekipler kritik güzergahlara öncelik veriyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Düzce Belediyesi ekipleri sahadaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediye, kent genelinde ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Ekipler, özellikle ana arterler başta olmak üzere hastane, itfaiye ve emniyet birimlerine ulaşımı sağlayan güzergahlara öncelik veriyor.

Vatandaşların güvenliği ve acil durumlara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla kritik yollar sürekli açık tutuluyor.

Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kar lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca karla mücadele çalışmalarının aksamaması için araçların gelişigüzel park edilmemesi istendi.

Belediye ekiplerinin, kar yağışının devam etmesi halinde 7/24 esasına göre çalışmasını sürdüreceği bildirildi.

DÜZCE’DE ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE DÜZCE BELEDİYESİ EKİPLERİ SAHADAKİ...

DÜZCE’DE ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE DÜZCE BELEDİYESİ EKİPLERİ SAHADAKİ ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

DÜZCE’DE ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE DÜZCE BELEDİYESİ EKİPLERİ SAHADAKİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt Belediyesi Karla Mücadelesini Aralıksız Sürdürüyor
2
Kozan'da İlk Kar Sevinci: Adanalı Çocuklar İlk Kez Kar Gördü
3
Tokat'ta Yeni Yılın İlk Karı: Sokaklar Beyaza Büründü
4
Samsun'da 42 Yıllık Türkçe Öğretmenine Duygusal Veda
5
Amasya'da Kardeşler Arabanın Arkasına Kızak Bağlayıp Yeni Yılı Karla Kutladı
6
Artvin'de Çığ Faciası: Ardanuç'ta Kayıp Çobanlar İçin Arama Sürüyor
7
Battalgazi Belediyesi Gece Boyu Karla Mücadelede Sahadaydı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları