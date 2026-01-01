Çukurca'da Kurt Sürüleri Kar Altında Görüntülendi
Yeni yıl akşamında çöplükte sürü halinde dolaştılar
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki çöplük alanında, kurt sürüsü sürü halinde görüldü.
Yeni yıl akşamı etkili olan lapa lapa kar yağışı altında dolaşan kurtlar, bölgedeki karla mücadele ekibi tarafından kayda alındı.
O anlar, iş makinesi operatörü Serkan Noyan tarafından görüntülendi. Görüntülerde kurtların, ıslık çalınmasına rağmen kaçmamaları dikkat çekti.
HAKKARİ’NİN ÇUKURCA İLÇESİ GİRİŞİNDE BULUNAN ÇÖPLÜK MEVKİİNDE KURT SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ.