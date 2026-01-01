DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.764.569,23 0,03%

Çukurca'da Kurt Sürüleri Kar Altında Görüntülendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, yeni yıl akşamı lapa lapa kar altında çöplükte görülen kurt sürüsü, iş makinesi operatörü Serkan Noyan tarafından kayda alındı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:54
Çukurca'da Kurt Sürüleri Kar Altında Görüntülendi

Çukurca'da Kurt Sürüleri Kar Altında Görüntülendi

Yeni yıl akşamında çöplükte sürü halinde dolaştılar

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki çöplük alanında, kurt sürüsü sürü halinde görüldü.

Yeni yıl akşamı etkili olan lapa lapa kar yağışı altında dolaşan kurtlar, bölgedeki karla mücadele ekibi tarafından kayda alındı.

O anlar, iş makinesi operatörü Serkan Noyan tarafından görüntülendi. Görüntülerde kurtların, ıslık çalınmasına rağmen kaçmamaları dikkat çekti.

HAKKARİ’NİN ÇUKURCA İLÇESİ GİRİŞİNDE BULUNAN ÇÖPLÜK MEVKİİNDE KURT SÜRÜSÜ...

HAKKARİ’NİN ÇUKURCA İLÇESİ GİRİŞİNDE BULUNAN ÇÖPLÜK MEVKİİNDE KURT SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta Su Sayaçları İçin 'Don' Uyarısı
2
Malatya'da Hemşire Anneler, Doktor Çocuklarıyla Aynı Hastanede Görev Yapıyor
3
Ardıçlı Gölü Buzla Kaplandı: Erzincan'da Kartpostallık Kış Manzaraları
4
UMKE Gaziantep'te Araçları Kara Saplanınca Yürüyerek Vakaya Ulaştı
5
MHP Sur'dan İhtiyaç Sahiplerine Soba, Mont ve Ayakkabı Yardımı
6
A Jet'ten 60 Yıllık Uçak Tutkunu Atilla Demirbaş'a Anlamlı Jest
7
Şırnak’ta Yüzlerce Sokak Hayvanı Barınaklara Toplandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları