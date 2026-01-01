DOLAR
Güneysu’dan Galata Köprüsü’ne Destek: 'Sinmiyoruz, Susmuyoruz, Filistin’i Unutmuyoruz'

Güneysu’dan TÜGVA öncülüğünde yaklaşık 300 kişinin katıldığı yürüyüşle Galata Köprüsü’ndeki 'Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin’i unutmuyoruz' buluşmasına destek verildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:11
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:14
Güneysu’dan Galata Köprüsü’ne Destek: 'Sinmiyoruz, Susmuyoruz, Filistin’i Unutmuyoruz'

Güneysu’dan Galata Köprüsü’ne destek yürüyüşü

TÜGVA öncülüğünde yaklaşık 300 kişi yürüdü

Rize’nin Güneysu ilçesinde, Galata Köprüsü’nde düzenlenen buluşmaya destek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen Galata Köprüsü etkinliğine, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde Güneysu’dan katılım sağlandı.

Katılımcılar, Güneysu Merkez Camii önünde toplanarak Köprübaşı Mevkii’ne kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca ellerinde Özgür Filistin yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar, yürüyüş boyunca sloganlar atarak destek mesajı verdi.

Yürüyüşe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı Güneysudan katılımın olduğu belirtildi. Etkinlikte atılan sloganlar arasında en dikkat çekeni 'Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz' ifadesi oldu.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı yürüyüş, Köprübaşı Mevkii’nde yapılan dualarla son buldu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

