BEUN Rektörü Özölçer'den Final Haftasında Öğrencilere Moral Ziyareti

BEUN Rektörü Özölçer'den Final Haftasında Moral Ziyareti

Farabi Kampüsü Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi'nde öğrencilerle buluştu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, final haftası kapsamında Farabi Kampüsü'nde bulunan Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencileri ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında Rektör Özölçer, kütüphanede çalışan öğrencilerle sohbet ederek sınav sürecine ilişkin duygu ve düşüncelerini dinledi. Öğrencilere moral veren Özölçer, planlı ve disiplinli çalışmanın akademik başarıdaki önemine vurgu yaptı.

Üniversite yönetimi olarak öğrencilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Öğrencilerin talep ve görüşlerini dinleyen Özölçer, iletilen geri bildirimlerin üniversitenin sürekli gelişim ve iyileştirme süreçleri açısından son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Ziyaret kapsamında Rektör Özölçer, öğrencilere çorba ikramında bulundu; samimi bir ortamda öğrencilerle birlikte çorba içerek dersler ve sınavlar üzerine sohbet etti.

Rektör Özölçer, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Üniversite yılları, öğrencilerimizin yalnızca akademik bilgiyle değil; aynı zamanda emek, azim ve sabırla kendilerini geliştirdikleri çok kıymetli bir dönemdir. Final haftası, öğrencilerimiz için yoğun ve yorucu bir süreç olsa da bu dönemin disiplinli bir çalışma ve doğru planlama ile başarıyla tamamlanacağına canı gönülden inanıyorum. Bizler üniversite yönetimi olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya onların akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle final haftasında kıymetli öğrencilerimize zihin açıklığı, sağlık ve üstün başarılar diliyorum."

Ziyaretten memnuniyet duyan öğrenciler, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e destekleri ve moral ziyareti için teşekkür etti. Ziyaret, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

