Kastamonu'da Su Kesintisi 4. Güne Taştı: Tanker ve Ambalajlı Su Dağıtımı

Kastamonu’da isale hattı arızası nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi 4’üncü gününde sürüyor; tankerlerle depo dolumu ve ambalajlı su dağıtımı yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 18:57
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 19:40
Kastamonu’da isale hattındaki arızanın ardından şehir genelinde şebeke suyunun yeterli miktarda verilememesi sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisi 4’üncü gününde devam ediyor.

Etki Alanı ve Planlı Kesinti

Kastamonu Belediyesi'nin duyurusuna göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Kuzeykent Mahallesi başta olmak üzere bazı bölgelerde su verilemiyor. Belediyenin ilanında ayrıca Mehmet Akif Ersoy Mahallesi üst kısımları, Kırkçeşme Mahallesi üst kısımları, Aktekke Mahallesi üst kısımları ve Esentepe Mahallesi için 15.00-23.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Belediye, planlı kesintiyle elde edilecek suyun Tosya Yolu bölgesine yönlendirilerek su sorununun büyük ölçüde giderilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Tanker ve Ambalajlı Su Desteği

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya Yolu bölgesinde 4 gündür su problemi yaşanan binaların depolarına itfaiye tankerleriyle su aktarılırken, belediye ekipleri vatandaşlara ambalajlı su dağıttı.

Mahalle sakinleri, 4 gündür önemli sıkıntı yaşadıklarını belirterek sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

