Akademi Ümraniye'de Amigurumi Eğitimi: Ümraniye Belediyesi'nden El Sanatlarına Destek

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Akademi Ümraniye, el sanatları alanında nitelikli eğitimlerine devam ediyor. 2023'te başlatılan Amigurumi Eğitimi, her dönem artan ilgiyle kursiyerlerini ağırlıyor.

Uygulama ağırlıklı eğitim ve kazanımlar

Amacını el becerilerini geliştirmek, hayal gücünü desteklemek ve kursiyerlere mesleki kazanım sağlamak olarak belirleyen kurs, uygulama ağırlıklı programı ile öne çıkıyor. Kursiyerler hem keyifli bir hobi ediniyor hem de ürettikleri ürünleri ekonomik kazanca dönüştürebilecek donanıma sahip oluyor. Japon kökenli bir el sanatı olan amigurumi; tığ ile örülen ve içi doldurulan oyuncak ve figürlerin yapımını kapsıyor. Bu sanat dalı, oyuncak üretiminin yanı sıra dekoratif süs eşyaları, anahtarlıklar, aksesuarlar, çanta, battaniye ve günlük kullanım ürünlerinin hazırlanmasında da kullanılıyor.

Eğitim içeriği ve takvim

Eğitimler Ekim ayında başlayıp Mayıs ayı sonuna kadar devam ediyor. Programda; amigurumiye girişten ileri seviye model geliştirmeye kadar pek çok konu ele alınıyor. Kurs süresince tığ ve ip çeşitleri, temel örgü teknikleri, parça örme ve birleştirme, dolgu ve şekil verme ile aksesuar ve detay uygulamaları gibi başlıklarda kapsamlı uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Kayıt, saat ve sertifika bilgileri

Amigurumi kursları hafta içi günlerde, 09.30-14.00 saatleri arasında düzenleniyor. Gün ve merkez bilgileri dönemsel olarak değişiklik gösterebiliyor. 18 yaşını doldurmuş ve amigurumiye ilgi duyan, el becerilerini geliştirmek isteyen, hobi edinmeyi veya bu alanda profesyonelleşmeyi hedefleyen, aile bütçesine katkı sağlamayı amaçlayan tüm vatandaşlar kurslara katılabiliyor. Eğitimler tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. Eğitim sonunda, kursiyerlerin hazırladığı ürünlerin sergilendiği sergi çalışmaları da katılımcı sayısı ve mekan şartlarına göre planlanabiliyor.

Ön kayıt ve duyurular

Amigurumi Eğitimi'ne kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar; Ümraniye Belediyesi ve Akademi Ümraniye sosyal medya hesaplarında yayımlanan duyuruları takip edebilir ya da Ümraniye Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden ön kayıt formunu doldurabilirler.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN AKADEMİ ÜMRANİYE, EL SANATLARI ALANINDA NİTELİKLİ EĞİTİMLER SUNMAYA DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA 2023 YILINDA BAŞLATILAN AMİGURUMİ EĞİTİMİ, HER DÖNEM ARTAN İLGİYLE KURSİYERLERİNİ AĞIRLIYOR.