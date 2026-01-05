DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Akademi Ümraniye'de Amigurumi Eğitimi: Ümraniye Belediyesi'nden El Sanatlarına Destek

Ümraniye Belediyesi Akademi Ümraniye'nin ücretsiz Amigurumi Eğitimi, Ekim–Mayıs döneminde tığ işiyle hobi ve mesleki kazanım sunuyor. Ön kayıt resmi sitede.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:30
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:30
Akademi Ümraniye'de Amigurumi Eğitimi: Ümraniye Belediyesi'nden El Sanatlarına Destek

Akademi Ümraniye'de Amigurumi Eğitimi: Ümraniye Belediyesi'nden El Sanatlarına Destek

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Akademi Ümraniye, el sanatları alanında nitelikli eğitimlerine devam ediyor. 2023'te başlatılan Amigurumi Eğitimi, her dönem artan ilgiyle kursiyerlerini ağırlıyor.

Uygulama ağırlıklı eğitim ve kazanımlar

Amacını el becerilerini geliştirmek, hayal gücünü desteklemek ve kursiyerlere mesleki kazanım sağlamak olarak belirleyen kurs, uygulama ağırlıklı programı ile öne çıkıyor. Kursiyerler hem keyifli bir hobi ediniyor hem de ürettikleri ürünleri ekonomik kazanca dönüştürebilecek donanıma sahip oluyor. Japon kökenli bir el sanatı olan amigurumi; tığ ile örülen ve içi doldurulan oyuncak ve figürlerin yapımını kapsıyor. Bu sanat dalı, oyuncak üretiminin yanı sıra dekoratif süs eşyaları, anahtarlıklar, aksesuarlar, çanta, battaniye ve günlük kullanım ürünlerinin hazırlanmasında da kullanılıyor.

Eğitim içeriği ve takvim

Eğitimler Ekim ayında başlayıp Mayıs ayı sonuna kadar devam ediyor. Programda; amigurumiye girişten ileri seviye model geliştirmeye kadar pek çok konu ele alınıyor. Kurs süresince tığ ve ip çeşitleri, temel örgü teknikleri, parça örme ve birleştirme, dolgu ve şekil verme ile aksesuar ve detay uygulamaları gibi başlıklarda kapsamlı uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Kayıt, saat ve sertifika bilgileri

Amigurumi kursları hafta içi günlerde, 09.30-14.00 saatleri arasında düzenleniyor. Gün ve merkez bilgileri dönemsel olarak değişiklik gösterebiliyor. 18 yaşını doldurmuş ve amigurumiye ilgi duyan, el becerilerini geliştirmek isteyen, hobi edinmeyi veya bu alanda profesyonelleşmeyi hedefleyen, aile bütçesine katkı sağlamayı amaçlayan tüm vatandaşlar kurslara katılabiliyor. Eğitimler tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. Eğitim sonunda, kursiyerlerin hazırladığı ürünlerin sergilendiği sergi çalışmaları da katılımcı sayısı ve mekan şartlarına göre planlanabiliyor.

Ön kayıt ve duyurular

Amigurumi Eğitimi'ne kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar; Ümraniye Belediyesi ve Akademi Ümraniye sosyal medya hesaplarında yayımlanan duyuruları takip edebilir ya da Ümraniye Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden ön kayıt formunu doldurabilirler.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN AKADEMİ...

ÜMRANİYE BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN AKADEMİ ÜMRANİYE, EL SANATLARI ALANINDA NİTELİKLİ EĞİTİMLER SUNMAYA DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA 2023 YILINDA BAŞLATILAN AMİGURUMİ EĞİTİMİ, HER DÖNEM ARTAN İLGİYLE KURSİYERLERİNİ AĞIRLIYOR.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN AKADEMİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun'da Mevsiminde Yağan Kar Fındık Üreticisine Umut Verdi
2
Ankara'da Alışılmadık Karar: Nafakayı Kadın Ödemek Zorunda Kaldı
3
Meke Gölü'nde Karlı Gün Batımı Büyüledi
4
Bingöl'de karla mücadele: 256 köy yolu ulaşıma açıldı, 24 yol için çalışmalar sürüyor
5
Araklı'da Doğa Yürüyüşü: Asmasu Şelalesi'ne 10 km Rota
6
Abant Gölü'nde Buz Kırıldı: Genç Çitlere Tutunarak Suya Düşmekten Son Anda Kurtuldu
7
Kars'ta HES'te Eksi 30'da 'Buz Kırma' Mesaisi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları