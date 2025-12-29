Erzurum'da Numune Halk Pazarı Açıldı — Sekmen'den Sosyal Belediyecilik Vurgusu

Erzurum'da Numune Halk Pazarı Açılışı Gerçekleştirildi

Açılış töreni ve katılımcılar

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin önemli sosyal projelerinden biri olan Numune Halk Pazarı, Lalapaşa Mahallesi’ndeki Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin altında düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile komisyon üyeleri katıldı.

Projenin açılışında konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen sosyal devlet vizyonunun yereldeki en güçlü yansımalarından biri işte bugün burada hayata geçmektedir. Bizler Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak piyasanın yükünü vatandaşlarımızın omzuna bırakmayan, fiyat istikrarını gözeten, aracı maliyetlerini ortadan kaldıran ve 'Gerçek ucuzluk burada' sözünü lafta değil rafta göstermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Sekmen: Belediyeciliğin merkezinde insan var

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada belediyecilik anlayışlarını şu sözlerle özetledi: "Öncelikle şunu özellikle ifade etmek isterim: Biz Erzurum’da belediyeciliği sadece asfalt, sadece beton, sadece bina yapmak olarak görmedik. Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan vardır. Alın teri vardır. Emeğin hakkı vardır. Sofraya giren ekmeğin bereketi vardır. İşte bugün açılışını yaptığımız Numune Halk Pazarı da bu anlayışın somut bir tezahürüdür."

Sekmen, projeyi tanımlarken, "Bu projemiz, üreticinin emeğini koruyan, tüketicinin cebini düşünen, esnafın yüzünü güldüren, mahalle kültürünü yaşatan bir eserdir. Aynı zamanda düzenli, sağlıklı, güvenli ve erişilebilir bir alışveriş ortamı sunan modern bir şehircilik anlayışının ürünüdür" dedi ve ekledi: "Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şunu söyledik: Erzurum’da hiçbir hemşehrimiz kendini yalnız hissetmeyecek. Bugün burada sadece bir pazar yeri açmıyoruz. Bugün burada sosyal belediyeciliğin, adaletli paylaşımın, hakkaniyetli ticaretin, şehir estetiğiyle insan konforunun bir araya geldiği bir anlayışı açıyoruz."

Sekmen, Numune Halk Pazarı için ayrıca şunları kaydetti: "Numune Halk Pazarı, aynı zamanda üreticiyle tüketici arasındaki mesafeyi kısaltan bir anlayışın ürünüdür. Aracıların değil, emeğin kazandığı bir sistemin parçasıdır. Biz şuna inanıyoruz: Bereket, adaletten doğar. Bereket, paylaşmaktan doğar. Bereket, kul hakkına riayet etmekten doğar. İşte bu pazar, bu anlayışın mekânıdır."

Diğer konuşmacılar ve değerlendirmeler

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, "Şehrimizin her bir köşesine hizmet götüren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Başkanımız gece gündüz demeden şehrimizi güzelleştiriyor. Açılışımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Fatma Öncü ise, "11. Halk Marketimiz hakikaten Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın en değerli hizmetlerinden bir tanesi. Vatandaşımıza her yönüyle destek olan bu güzel yatırımdan dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başkan Sekmen için, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey belediyeciliğin duayen isimlerinden biridir. Kendisinin İstanbul’daki hizmetlerine çokça tanık olduk. Bizzat eşsiz tecrübesine bizler de çok kez şahit olduk. Bu anlamda onun bu vizyonuyla şehrimiz yeni bir sürece yeni bir standartta kavuşmuş" değerlendirmesinde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de, "Halk pazarımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Bu kıymetli eserin hizmete alınmasında emeği olan başta Mehmet Sekmen Başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diyerek destek verdi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Numune Halk Pazarı’nın resmi açılışı gerçekleştirildi.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EN ÖNEMLİ SOSYAL PROJELERİNDEN BİRİ OLAN NUMUNE HALK PAZARI, DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI.