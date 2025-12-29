Şanlıurfa’da Karla Kaplanan Balıklıgöl, Urfa Kalesi ve Kızılkoyun Mağaraları Dronla Görüntülendi

Şanlıurfa’da kar sonrası kartpostallık görüntüler: Balıklıgöl ve tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı

Karla kaplanan tarihi alanlar dronla havadan kaydedildi

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kent geneli ve Balıklıgöl çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplanan tarihi alanlarda ortaya çıkan kartpostallık görüntüler dikkat çekti.

Oluşan manzarayı fırsat bilen vatandaşlar Balıklıgöl'e akın etti. Soğuk havaya aldırış etmeyen ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi. Bazı vatandaşlar kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirtirken, ortaya çıkan manzaranın oldukça güzel olduğunu ifade etti.

Urfa Kalesi ve Kızılkoyun Mağaraları ile birlikte beyaza bürünen tarihi mekânlar, dron ile havadan görüntülendi; oluşan eşsiz panorama ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

