DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,57 0,09%
ALTIN
6.099,76 2,43%
BITCOIN
3.749.937,1 0,31%

Diyarbakır Büyükşehir 572,5 km Kırsal Yolu Ulaşıma Açtı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarıyla kırsal mahallelerde toplam 572,5 km yolu ulaşıma açtı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:20
Diyarbakır Büyükşehir 572,5 km Kırsal Yolu Ulaşıma Açtı

Diyarbakır Büyükşehir 572,5 km Kırsal Yolu Ulaşıma Açtı

Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışının ardından kırsal mahallelerde yürüttüğü karla mücadele çalışmaları kapsamında toplam 572,5 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi amacıyla sahada kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

İlçelere bağlı kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında Bağlar, Çınar ve Kayapınar’da 86,5 kilometre, Kulp’ta 145 kilometre, Lice’de 150 kilometre, Hani’de 85 kilometre, Çüngüş’te 46 kilometre, Çermik’te 4,5 kilometre ve Ergani’de 55,5 kilometre olmak üzere toplam 572,5 kilometrelik yol ağı ulaşıma açıldı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal ilçelerde vatandaşların ulaşımını güvenli şekilde sağlayabilmek amacıyla kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTTE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KIRSAL MAHALLELERDE...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTTE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KIRSAL MAHALLELERDE YÜRÜTTÜĞÜ KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA TOPLAM 572,5 KİLOMETRELİK YOLU ULAŞIMA AÇTI.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTTE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KIRSAL MAHALLELERDE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmangazi Belediyesi Şiir Atölyesi: 3 Haftada Yeni Şairler Yetişiyor
2
17 Yaşındaki Semih Duysak Alaplı'da Toprağa Verildi
3
ETÜ'lü 'DELiLER' Takımı BEiNG-WISE CTF'de Birinci Oldu
4
Sakarya'da Karla Mücadele: 35 Grup Yolundan 31'i Ulaşıma Açıldı
5
Gaziantep Büyükşehir'den Kar ve Don Riskine Karşı Önlemler
6
ETÜ'ye TU11 BAP'tan İki Destek: Yapay Zekâ ve Dopamin Sensörü Projeleri
7
Mazıdağı'nda Köylüler Traktör Aparatlarıyla Karı Temizledi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı