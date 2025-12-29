DOLAR
Eyyübiye Belediyesi Sahada: Şanlıurfa'da Kar Mesaisi

Eyyübiye Belediyesi ekipleri Şanlıurfa'daki yoğun kar yağışına kar küreme, yol açma, tuzlama ve güvenlik önlemleriyle karşı koyuyor; çalışmalar Başkan Mehmet Kuş tarafından yönetiliyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:28
Eyyübiye Belediyesi Sahada: Şanlıurfa'da Kar Mesaisi

Eyyübiye Belediyesi ekiplerinden kar mesaisi

Şanlıurfa’da sabaha doğru başlayan yoğun kar yağışını sahada karşılayan Eyyübiye Belediyesi ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için aralıksız çalıştı. Kar kısa sürede şehri beyaza bürürken, belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için hızlı müdahale gerçekleştirdi.

Çalışma detayları

Equipler; kar küreme, yol açma, tuzlama ve kaldırım temizliği gibi çalışmaları gerçekleştiriyor. Operasyonlar Başkan Mehmet Kuş tarafından bizzat koordine edildi. Ekipler özellikle yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu Balıklıgöl, çarşı bölgesi, taziye evleri, Akabe, Batıkent, Eyyüpnebi ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde çalışmaları yoğunlaştırdı.

Çalışmalar kapsamında ekipler hem karı temizledi hem de tehlikeli noktalarda duba ve şeritlerle güvenlik önlemleri aldı.

Başkan Kuş'tan açıklama

Ekipleri sahada koordine eden ve vatandaşların kar sevincine ortak olan Başkan Mehmet Kuş, şu ifadeleri kullandı: "Uzun bir kuraklık sürecinin ardından gerçekleşen kar yağışını sevinçle karşıladık. Dileriz ki bu yağışlar yağmur ve kar olarak devam eder. Kar yağışının olumsuz etkilerine karşı teyakkuz halinde olmaya devam edeceğiz".

Başkan Kuş, ana arterler ve mahallelerde aksaklık yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, gerçekleşen yağışın hayırlı olmasını diledi. Ayrıca Çarşamba ve Perşembe günleri için yapılan kar yağışı tahminlerine karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu her an yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

