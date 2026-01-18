Aksaray'da Kar Yağışı Etkili: Şehir Beyaza Büründü

Aksaray'da kar yağışı şehri beyaza bürüdü

Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak kenti beyaza çevirdi. Hafta sonu beklenen yağış akşam saatlerinde başlayıp yoğunlaşarak devam etti.

Şehir genelinde etkiler ve ulaşım

Kar yağışı şehir genelinde halen sürüyor ve trafikte kısmi olumsuzluklar yaşanıyor. Özellikle araç sürücüleri ve yetkililer tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.

Yüksek kesimler ve üreticiye olumlu etki

Şehir merkezindeki kar, Ekecik bölgesi, Güzelyurt ilçesi ve Helvadere beldesi gibi yüksek kesimlerde de etkili oluyor. Yağış dron ile havadan görüntülenirken, nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı şehirde kar, üreticilerin de yüzünü güldürdü.

Kar yağışının gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

