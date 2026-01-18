Aksaray'da Kar Yağışı Etkili: Şehir Beyaza Büründü

Aksaray’da akşam başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı; şehir ve yüksek kesimler beyaza büründü, karın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 18:21
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 18:21
Aksaray'da kar yağışı şehri beyaza bürüdü

Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak kenti beyaza çevirdi. Hafta sonu beklenen yağış akşam saatlerinde başlayıp yoğunlaşarak devam etti.

Şehir genelinde etkiler ve ulaşım

Kar yağışı şehir genelinde halen sürüyor ve trafikte kısmi olumsuzluklar yaşanıyor. Özellikle araç sürücüleri ve yetkililer tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.

Yüksek kesimler ve üreticiye olumlu etki

Şehir merkezindeki kar, Ekecik bölgesi, Güzelyurt ilçesi ve Helvadere beldesi gibi yüksek kesimlerde de etkili oluyor. Yağış dron ile havadan görüntülenirken, nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı şehirde kar, üreticilerin de yüzünü güldürdü.

Kar yağışının gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

