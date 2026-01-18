Dualar Mahallesi'ne 85 Yıllık Çile Bitiyor: MASKİ 3 km Kanalizasyon

MASKİ, Kırkağaç'a bağlı Dualar Mahallesi'nin 85 yıllık altyapı sorununu 3 kilometrelik modern kanalizasyon hattıyla çözüme kavuşturuyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 18:04
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 18:04
Dualar Mahallesi'nin 85 yıllık altyapı sorunu son buluyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Dualar Mahallesi'nde yaklaşık 85 yıldır süregelen altyapı sorununu kökten çözmek için çalışma başlattı. Proje, mahalledeki dört ayrı yerleşkeyi kapsayarak bölgeyi modern kanalizasyon altyapısıyla buluşturacak.

Projenin kapsamı ve hedefleri

Dualar Mahallesi; Sayalar, Orta, Dere ve Ardıçlı olmak üzere birbirinden ayrı dört yerleşkeden oluşuyor. MASKİ tarafından yürütülen çalışmada mahalle genelinde toplam 3 kilometrelik kanalizasyon hattı inşa ediliyor. Altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandığında mahalle sakinleri kış aylarında çamurdan, yaz aylarında ise toz ve topraktan kurtulacak.

MASKİ Kırkağaç İlçe Şefi Serhat Benli, projeyle ilgili olarak, '85 yıldır yapılamayan altyapıyı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Kırkağaç Belediyesi iş birliğiyle mahalleye kavuşturduklarını' belirtti. Benli, 'Orta Mahalle'de 1500 metrelik altyapı çalışmalarını bitirdik. Üstyapı çalışmaları başladı. Sahalarda ise 500 metre kanalizasyon hattı imalatını tamamladık. Mahallemize bağlı tüm yerleşkelerde toplamda 3 kilometrelik altyapıyı tamamladıktan sonra vatandaşlarımız daha hijyenik, yaşanabilir, sağlıklı ortamlara kavuşacaklar' diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden memnuniyet

Dualar Mahalle Muhtarı Mehmet Sağlam, yapılan hizmet için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez ile emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi: 'Bize bu güzel hizmeti sağladıkları için ... çok teşekkür ediyorum. Şu an Sahalar mezramızda çalışmalar devam ediyor. Orta mezrayı tamamladık. 3 kilometrelik bir altyapı çalışmamız oldu. Şimdiye kadar birçok yerde kanalizasyon hattı hiç yapılmadı. Halk çamur içerisinde yaşıyordu. Bu zamana kadar hiç böyle bir hizmet görülmedi. Artık herkesin yüzü gülüyor.'

Mahalle sakinlerinden İsa Altın ise, 'Şu ana kadar mahallede ayağımızda çizmelerle geziyorduk. Artık yalın ayak bile gezebiliriz. Bu hizmetler için Allah razı olsun' derken, Gülistan Altın da, 'Evlerin atık suları dışarı aktığı için köyün içi kokudan geçilmiyordu. Çok rahatsız oluyorduk. Çalışma bizi çok mutlu etti' ifadelerini kullandı.

MASKİ'nin başlattığı bu çalışma, Dualar Mahallesi'nde uzun yıllardır süren altyapı eksikliğini gidererek bölgeyi daha sağlıklı ve yaşanabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

