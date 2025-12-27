Akdağmadeni Belediyesi Karla Mücadelede Teyakkuzda: Ekipler 24 Saat Hazır

Akdağmadeni Belediyesi Karla Mücadelede Teyakkuzda

Akdağmadeni Belediyesi, kış mevsiminin gelmesi ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. Belediye, vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması ve günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için özel ekipleri göreve hazır hale getirdi.

Hazırlıklar ve Ekipman

Karla mücadele ekipleri, Akdağmadeni’nin zorlu iklim koşullarını göz önünde bulundurarak tüm hazırlıkları tamamladı. Kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarında kullanılacak araç ve iş makinelerinin bakım, onarım ve kontrolleri titizlikle yapıldı. Muhtemel yoğun kar yağışlarına karşı yeterli miktarda tuz stoku oluşturuldu ve ekipmanlar kış koşullarına uygun hale getirildi.

Görev Düzeni ve Müdahale Alanları

Ekipler, her türlü olumsuzluğa karşı 24 saat görev esasıyla hazır bekleyecek. Ana arterler başta olmak üzere mahalle yolları, okul çevreleri ve hastane güzergâhlarında hızlı ve etkin müdahale sağlanacak. Belediye yetkilileri, geçen yıllardaki uygulamalara benzer şekilde öncelikli müdahale planlarının yürütüleceğini belirtti.

Belediyeden Sürücülere Uyarı

Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, kış mevsiminin ilçe için hayırlı, bereketli ve bol yağışlı olmasını dileyerek sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Yetkililer, araçlarda kış lastiği kullanımının ve araçta zincir bulundurulmasının önemine vurgu yaptı.

