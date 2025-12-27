DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.532,86 0,21%

Akdağmadeni Belediyesi Karla Mücadelede Teyakkuzda: Ekipler 24 Saat Hazır

Akdağmadeni Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı; ekipler, iş makineleri ve yeterli tuz stoku ile 24 saat hazır bekleyecek.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:13
Akdağmadeni Belediyesi Karla Mücadelede Teyakkuzda: Ekipler 24 Saat Hazır

Akdağmadeni Belediyesi Karla Mücadelede Teyakkuzda

Akdağmadeni Belediyesi, kış mevsiminin gelmesi ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. Belediye, vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması ve günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için özel ekipleri göreve hazır hale getirdi.

Hazırlıklar ve Ekipman

Karla mücadele ekipleri, Akdağmadeni’nin zorlu iklim koşullarını göz önünde bulundurarak tüm hazırlıkları tamamladı. Kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarında kullanılacak araç ve iş makinelerinin bakım, onarım ve kontrolleri titizlikle yapıldı. Muhtemel yoğun kar yağışlarına karşı yeterli miktarda tuz stoku oluşturuldu ve ekipmanlar kış koşullarına uygun hale getirildi.

Görev Düzeni ve Müdahale Alanları

Ekipler, her türlü olumsuzluğa karşı 24 saat görev esasıyla hazır bekleyecek. Ana arterler başta olmak üzere mahalle yolları, okul çevreleri ve hastane güzergâhlarında hızlı ve etkin müdahale sağlanacak. Belediye yetkilileri, geçen yıllardaki uygulamalara benzer şekilde öncelikli müdahale planlarının yürütüleceğini belirtti.

Belediyeden Sürücülere Uyarı

Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, kış mevsiminin ilçe için hayırlı, bereketli ve bol yağışlı olmasını dileyerek sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Yetkililer, araçlarda kış lastiği kullanımının ve araçta zincir bulundurulmasının önemine vurgu yaptı.

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ, KIŞ MEVSİMİNİN GELMESİ VE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KARLA...

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ, KIŞ MEVSİMİNİN GELMESİ VE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KARLA MÜCADELE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.-

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ, KIŞ MEVSİMİNİN GELMESİ VE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KARLA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'tan Dünyaya: Çekerek Alabalıkları Rusya ve Japonya'ya İhraç Ediliyor
2
Bilecik Osmaneli’de İçme Suyu Tesislerinin Elektrik Altyapısı Güçlendirildi
3
Vali Musa Işın Altıntaş Zafer OSB'de İncelemelerde Bulundu: Yatırım ve Altyapı Öne Çıktı
4
Bilecik Liselerarası Futbolun Şampiyonu: Bilecik MTAL
5
Bilecik’te 11 Bin Fidan: Gölpazarı'nda 143 Üreticiye %37,5 Hibe
6
Bilecik'te Kızılay ve Emniyetten 53 Ünite Kan Bağışı
7
Kahramanmaraş'ta Soğuk Hava Uyarısı: Sıcaklıklar 6-10°C Düşecek

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye