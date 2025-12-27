Hakkari'de Kar Etkili: 2 Köy ve 10 Mezra Yolu Kapandı
İl genelinde ulaşım olumsuz etkilendi, ekipler sahada
Hakkari’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu il genelinde ulaşım aksadı. Yoğun kar nedeniyle 2 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.
KAPANAN YOLLAR İŞ MAKİNESİ TARAFINDAN AÇILIYOR