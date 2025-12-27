DOLAR
Hakkari'de Kar Etkili: 2 Köy ve 10 Mezra Yolu Kapandı

Hakkari'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 2 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı; ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:17
İl genelinde ulaşım olumsuz etkilendi, ekipler sahada

Hakkari’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu il genelinde ulaşım aksadı. Yoğun kar nedeniyle 2 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

