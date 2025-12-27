Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tavan akıyor, yolcular soğukta

Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali, 2022'de alçı tavanının çökmesinin ardından yağmurla birlikte su basıyor. Yolcu bekleme alanlarında bekleyen vatandaşlar, soğuk nedeniyle mağdur olduklarını belirtiyor.

Yapım ve sorunların geçmişi

2017 yılında dönemin Belediye Başkanı Selim Yağcı tarafından, Medine Tren Garı’ndan esinlenerek kente 7 kilometre uzaklıkta yapılan terminal için 12 milyon lira harcanmıştı. Ancak terminaldeki tavanın akması ve 2022'de yaşanan alçı tavan çökmesi sonrası ortaya çıkan hasarlar için yıllardır çözüm bulunamadı.

Yolcuların tepkisi

Bekleme salonlarında üşüdüklerini söyleyen yolcular, duruma tepki gösteriyor: "Böyle bir otogar daha hayatımızda görmedik. Tavanı çökmüş, yağmur yağıyor sular içeri giriyor. Merdivenler su almaktan artık yeşillenmiş, duvarlar kabarmış. Buraya yıllardır bir bakım dahi yapılmamış. Burası bir kenttin simge yapılarından bir tanesi. Medine Tren Garı’ndan esinlenerek yapılmış bir yer. Yazık günah bir bina adeta çürüyor. Burayı bari kiraya versinler bir işe yarasın"

Vatandaşlar, yetkililerden kalıcı onarım ve bakım talep ediyor.

BİLECİK'TE 2022 YILINDA ALÇI TAVANI ÇÖKEN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ'Nİ YAĞMURUN ARDINDAN SULAR BASIYOR.