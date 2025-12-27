Elazığ Harput'ta Dronla Aynı Rakımda Kar ve Sis Görüntüleri

Elazığ Harput'ta dronla aynı rakımda kar ve sis şaşkınlığı

Dron görüntüleri, birkaç yüz metre içinde farklı iklim tabakalarını ortaya koydu

Elazığ’ın 4 bin yıllık Harput Mahallesi ile merkeze bağlı Nuralı Köyü’nde kar yağışı başladı. Bölgedeki soğuk hava yüksek kesimlerde kendini karla gösterirken, ortaya çıkan manzara dikkat çekti.

Yağış dün akşam saatlerinde başladı; bölge henüz tamamen beyaza bürünmemiş olsa da yer yer oluşan beyaz örtüler kışın habercisi oldu. Sabah saatlerinde dron ile çekilen havadan görüntüler, sıradışı bir görüntü sundu.

Dron kayıtlarında, aynı rakımda bulunmalarına rağmen bazı alanların karla kaplandığı, bazı bölgelerde ise karın hiç tutmadığı görüldü. Ayrıca birkaç yüz metre arayla kar, yoğun sis ve karsız alanların aynı karede buluşması öne çıktı.

Köyde yaşayan vatandaşlar, kar yağışının başlamasından dolayı memnun olduklarını belirtti.

