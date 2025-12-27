DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.756.079,48 0,14%

Elazığ Harput'ta Dronla Aynı Rakımda Kar ve Sis Görüntüleri

Elazığ'ın 4 bin yıllık Harput Mahallesi ve Nuralı Köyü'nde dron görüntüleri, aynı rakımda kar, sis ve kar tutmayan alanların bir arada olduğunu gösterdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:23
Elazığ Harput'ta Dronla Aynı Rakımda Kar ve Sis Görüntüleri

Elazığ Harput'ta dronla aynı rakımda kar ve sis şaşkınlığı

Dron görüntüleri, birkaç yüz metre içinde farklı iklim tabakalarını ortaya koydu

Elazığ’ın 4 bin yıllık Harput Mahallesi ile merkeze bağlı Nuralı Köyü’nde kar yağışı başladı. Bölgedeki soğuk hava yüksek kesimlerde kendini karla gösterirken, ortaya çıkan manzara dikkat çekti.

Yağış dün akşam saatlerinde başladı; bölge henüz tamamen beyaza bürünmemiş olsa da yer yer oluşan beyaz örtüler kışın habercisi oldu. Sabah saatlerinde dron ile çekilen havadan görüntüler, sıradışı bir görüntü sundu.

Dron kayıtlarında, aynı rakımda bulunmalarına rağmen bazı alanların karla kaplandığı, bazı bölgelerde ise karın hiç tutmadığı görüldü. Ayrıca birkaç yüz metre arayla kar, yoğun sis ve karsız alanların aynı karede buluşması öne çıktı.

Köyde yaşayan vatandaşlar, kar yağışının başlamasından dolayı memnun olduklarını belirtti.

ELAZIĞ’IN 4 BİN YILLIK HARPUT MAHALLESİ’NDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI. HARPUT’A BAĞLI NURALI KÖYÜ’NDE...

ELAZIĞ’IN 4 BİN YILLIK HARPUT MAHALLESİ’NDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI. HARPUT’A BAĞLI NURALI KÖYÜ’NDE DRON İLE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLERDE, AYNI RAKIMDA HEM KARLA KAPLI ALANLAR, HEM KAR YAĞMAYAN BÖLGELER HEM DE YOĞUN SİS DİKKAT ÇEKTİ

ELAZIĞ’IN 4 BİN YILLIK HARPUT MAHALLESİ’NDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI. HARPUT’A BAĞLI NURALI KÖYÜ’NDE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli ve Bozdoğan'da 2,1 milyon TL'lik altyapı atağı
2
Bodrum Devlet Hastanesi'nde 34 Yıllık Genel Cerrah Metin Özer’e Duygusal Veda
3
Ağrı Beyaza Büründü: Kent ve İlçelerde Yoğun Kar
4
Kütahya Tavşanlı'da Kar Sevinci
5
Adıyaman'da Deprem Sonrası Yeni Hayat: İndere Konutları'nda Güven ve Huzur
6
Kocaeli'ye Lapa Lapa Kar: Kartepe'de 10 cm'e Ulaştı
7
Batman'da Direkte Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti