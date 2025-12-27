DOLAR
Sedef Kakma Gaziantep'te Kadın Hüneriyle Yeniden Canlanıyor

Şahinbey Belediyesi'nin Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'ndeki sedef kakma kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor; 300 kursiyere ustalık belgesi verildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:30
Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet ve 2. Abdülhamid Han başta olmak üzere padişahların ilgi gösterdiği, halk arasında padişah mesleği olarak bilinen sedef kakma sanatı, Gaziantep'te kadın ustaların elinde yeniden hayat buluyor.

Kursa ilgi ve hedef

Unutulmaya yüz tutmuş bu köklü süsleme sanatını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Şahinbey Belediyesi tarafından Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'nde açılan kursa kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Kursiyerler, usta öğretici eşliğinde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde zirveye ulaşan sedef kakma geleneğini öğreniyor.

Eğitim ve işçilik süreci

Kurslarda kadınlar, midye ve istiridye kabuklarında bulunan sert ve beyaz maddeyi işleyerek, bunu ceviz ağacından yapılan ürünlere işler. Eğitimlerde doğrama makinelerinde ahşaba şekil verme, çekiç ve tel ile figür çizme, ahşaba küçük deniz kabuğu parçaları yerleştirerek; kılıç, kama, sandık, ayna, rahle gibi ürünler ile çeyiz sandığı, el aynası ve hediye sandığı gibi farklı eserler ortaya çıkarılıyor.

Ekonomik katkı ve satış

Genelde erkeklerin yaptığı bir meslek olmasına rağmen kursa katılan kadınların ürettiği ürünler dikkat çekiyor. Kursiyerlerin el emeği ürünleri çeşitli hediyelik eşya galerilerinde satışa sunuluyor ve sosyal medya üzerinden gelir elde edilerek aile bütçelerine katkı sağlanıyor.

Ustalık belgesi ve yaygınlaşma

Eğitimleri başarıyla tamamlayan 300 kadına ustalık belgesi verildi. Kurs sayesinde hem geleneksel sanat yaşatılıyor hem de katılımcılar meslek öğreniyor ve gelir elde ediyor.

Usta öğreticinin sözleri

Mustafa Kaya kursla ilgili şunları söyledi: 'Sedef kakma kursu Gaziantep’te sadece Şahinbey Belediyemiz tarafından kadınlara öğretiliyor. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyoruz. Çünkü bize gerekli bütün desteği sağlıyor. Kadın kursiyerlerimize elimizden geldiği kadar mesleğimizi öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim mesleğimiz Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan bizlere aktarılmış. Bütün çabamız sedef kakma sanatımız ölmesin istiyoruz. UNESCO tarafından korumaya alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu konuda büyük bir destek veriyor. Mesleğimiz ölmesin diye gerek belediyemiz ve gerek bakanlığımız her türlü desteğini veriyor. Biz de bu konuda elimizden geleni ve üzerimize düşen görev neyse onu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah öğrencilerimizle bu mesleği daha da ilerleteceğiz.'

Kursiyerlerin deneyimleri

Kursa katılan kadın kursiyerler yetkinlik ve memnuniyetlerini paylaşıyor. Elif Çap şöyle dedi: 'Yaklaşık 4-5 aydır bu kursa geliyorum. Zor bir el sanatı olmasına rağmen Mustafa hocamızın sayesinde bir şeyler yapmaya başladım. Sedef kakma sanatını severek yapıyorum. İleride kendimi biraz daha geliştirdiğim zaman kendi iş yerimi açıp, bayanlarla birlikte çalışmak istiyorum. Kendi çocuklarıma takı sandıkları, el aynaları ve saat yaptım.'

İrem Çap: '4 yıldır annemle birlikte sedef kakma kursuna katılıyorum. Mustafa hocamız sayesinde bu mesleği öğrendik. Kursta kendimize ürün çıkartıyoruz, yeri geldiğinde satış yapıyoruz. İleride aldığımız belgelerle iş yeri açıp anne-kız güzel bir iş yeri açıp orada da satış yapmayı düşünüyoruz.'

Ceren Tosun: 'Yaklaşık 2-3 aydır bu kursa geliyorum. Mustafa hocam sayesinde çok yol kat ettim, çok şey öğrendim. Önce bu kursa başlamaya niyetim yoktu ama el sanatları ilgimi çekti. Ben de o yüzden kursa yazılmaya karar verdim ve çok güzel şeyler öğrendim. Hayalim güzel şeyler yapıp bu işi çok güzel bir şekilde kendi iş yerimi açmayı ve çok güzel ürünler yapmayı düşünüyorum.'

Sonuç

Şahinbey Belediyesi'nin destekleriyle yürütülen sedef kakma kursları, hem kültürel mirası koruyor hem de kadınlara mesleki beceri ve ekonomik katkı sağlıyor. Kursiyerlerin ortaya koyduğu eserler, sanatın geleceğini yaşatmak için önemli bir adım oluşturuyor.

