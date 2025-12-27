DOLAR
Muş Varto'da Kar Ulaşıma Engel Oldu: 25 Köy Yolu Kapandı

Muş'un Varto ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı; ekipler açma çalışmalarına başladı ve bölgede hazır bekliyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:40
Muş’un Varto ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Yoğun kar nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler Harekete Geçti

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. Kar yağışının devam ettiği bölgelerde ekiplerin aksaklıklara karşı hazır bekletildiği bildirildi.

Yetkililer, ulaşımın güvenli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

