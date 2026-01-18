Akdağmadeni Belediyesi'nden Karla Mücadele Mesaisi: Ulaşım Aksamıyor

Akdağmadeni Belediyesi, yoğun kar yağışına karşı greyder, kepçe ve kar küreme araçlarıyla ana arterlerde temizlik, tuzlama ve kumlama çalışması yürütüyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:27
Akdağmadeni Belediyesi'nden Karla Mücadele Mesaisi: Ulaşım Aksamıyor

Akdağmadeni Belediyesi'nden Karla Mücadele Mesaisi: Ulaşım Aksamıyor

Ekipler ana arterlerde yoğun çalışma yürütüyor

Akdağmadeni Belediyesi, bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçe genelinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte harekete geçen belediye ekipleri, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve trafik akışının güvenle sağlanması için seferber oldu.

Belediye ekipleri greyder, kepçe ve kar küreme araçları ile ana arterler başta olmak üzere, toplu taşıma yolları ve mahalle aralarında temizlik çalışması yürütüyor. Ekipler bir yandan kar küreme işlemi yaparken, diğer yandan buzlanma riskine karşı kritik noktalarda tuzlama ve kumlama çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililer, sürücülere kar lastiği ve zincir ekipmanlarını kullanmaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ, BÖLGEDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ULAŞIMDA AKSAMA...

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ, BÖLGEDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANMAMASI İÇİN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. -

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ, BÖLGEDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ULAŞIMDA AKSAMA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp’ta Kar Esareti: Köy Yolları Kapandı, Sıcaklık -12 Dereceye İniyor
2
Sinop'ta Yoğun Kar: 223 Köy Yolu Kapalı, 87 Köyde Elektrik Kesintisi
3
Eskişehir'de Altgeçitte Tehlike: Buz Sarkıtları Sürücüleri Tedirgin Ediyor
4
Yozgat Sorgun'da Kar Mesaisi: Köy Yollarında Kar Küreme ve Tuzlama
5
Eskişehir’de Yüksek Kesimlerde Hafif Kar ve Eksi 5 Derece
6
Eskişehir'de 'Askıda Simit' Suistimaline Esnaftan Tepki
7
Taksim'de Kar Yağışı: Nostaljik Tramvay Önünde Fotoğraf

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları