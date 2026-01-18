Akdağmadeni Belediyesi'nden Karla Mücadele Mesaisi: Ulaşım Aksamıyor

Ekipler ana arterlerde yoğun çalışma yürütüyor

Akdağmadeni Belediyesi, bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçe genelinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte harekete geçen belediye ekipleri, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve trafik akışının güvenle sağlanması için seferber oldu.

Belediye ekipleri greyder, kepçe ve kar küreme araçları ile ana arterler başta olmak üzere, toplu taşıma yolları ve mahalle aralarında temizlik çalışması yürütüyor. Ekipler bir yandan kar küreme işlemi yaparken, diğer yandan buzlanma riskine karşı kritik noktalarda tuzlama ve kumlama çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililer, sürücülere kar lastiği ve zincir ekipmanlarını kullanmaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

