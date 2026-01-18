Tavşanlı Mehmet Tarhan İlkokulu'nda Örnek Personel: Mustafa Güler

Mehmet Tarhan İlkokulu hizmetlisi Mustafa Güler, 2015'ten beri sergilediği disiplin ve şefkatle öğrenciler, veliler ve yönetim tarafından örnek gösteriliyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:43
Mehmet Tarhan İlkokulunda hizmetli olarak görev yapan Mustafa Güler, sergilediği iş disiplini ve öğrencilere yaklaşımıyla eğitim camiasında dikkat çekiyor. 2015 yılından bu yana aynı okulda görev yapan Güler, hem velilerin hem de okul yönetiminin takdirini topluyor.

İş disiplini ve şefkat

Tavşanlı Mehmet Tarhan İlkokulu'nda görev yapan Güler, okulun sadece fiziksel temizliğiyle değil, öğrencilere bir ağabey gibi yaklaşmasıyla öne çıkıyor. Eğitimin mutfağında çalışan personelin çocukların gelişiminde önemli bir rol model olduğunu savunan Güler, mesai kavramı gözetmeksizin yürüttüğü çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

"Çocuklar bizi örnek alıyor, onlara karşı her zaman saygılı ve koruyucu olmalıyız"

"İyilik her zaman hafızalarda kalıyor"

İyiliğin ve sevginin unutulmadığını belirten Güler, uzun yıllardır görev yaptığı okulda biriktirdiği hatıraların kendisi için en büyük ödül olduğunu şöyle anlattı: "2015 yılında bu okula geldim. O dönem küçük birer çocuk olan öğrencilerimiz şimdi 18-20 yaşlarına geldiler. Yolda beni gördüklerinde önümü kesip hal hatır soruyorlar, saygı gösteriyorlar. Bu durum beni tarif edilemez bir şekilde mutlu ediyor. İyilik her zaman hafızalarda kalıyor"

Veliler ve okulun örnek ekip ruhu

Mustafa Güler'in özverili çalışması veliler arasında da büyük memnuniyet uyandırıyor. Çocuklarının okulda emin ellerde olduğunu söyleyen veliler, "Mustafa Bey ve okuldaki tüm personel işlerini büyük bir titizlikle yapıyor. Sadece temizlik değil, çocuklara bir baba, bir ağabey gibi yaklaşmaları bizlere güven veriyor. Mehmet Tarhan İlkokulu’ndaki bu güçlü ekip ruhu bizi çok mutlu ediyor" ifadeleriyle teşekkür etti.

Okuldaki diğer personelle oluşturulan uyumlu çalışma ortamı, Tavşanlı’da örnek bir okul profili çizilmesine katkı sağlıyor.

OKUL HİZMETLİSİ TEMİZLİĞİ

