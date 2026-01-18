Bilecik'te Aç Kalan İki Domuz Sokaklarda Görüntülendi

Bilecik Hürriyet Mahallesi'nde aç kalan iki domuz, vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi; hayvanlar şehir dışına doğru kayboldu.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:01
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:04
Vatandaşın cep telefonu kaydettiği anlar

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan iki domuzun sokaklarda gezindiği anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olay, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü civarındaki bir sitede yaşandı. Site sakini, dün akşam saatlerinde evinin önünden geçen iki domuzu cep telefonu kamerasına alarak o anları kayıt altına aldı.

Görüntülerde, iki domuzun sitenin bulunduğu sokaktan geçerek şehir dışına doğru ilerleyip gözden kaybolduğu görülüyor.

Öte yandan, Bilecik'te geçtiğimiz günlerde Bilecik-Eskişehir karayolu Atatürk Ormanı civarında yola çıkan ve yiyecek arayan iki ayı da görüntülenmişti.

AÇ KALAN DOMUZLAR ŞEHRE İNDİ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

