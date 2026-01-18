Bilecik'te Aç Kalan İki Domuz Sokaklarda Görüntülendi

Bilecik'te aç kalan iki domuz sokaklarda görüntülendi

Vatandaşın cep telefonu kaydettiği anlar

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan iki domuzun sokaklarda gezindiği anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olay, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü civarındaki bir sitede yaşandı. Site sakini, dün akşam saatlerinde evinin önünden geçen iki domuzu cep telefonu kamerasına alarak o anları kayıt altına aldı.

Görüntülerde, iki domuzun sitenin bulunduğu sokaktan geçerek şehir dışına doğru ilerleyip gözden kaybolduğu görülüyor.

Öte yandan, Bilecik'te geçtiğimiz günlerde Bilecik-Eskişehir karayolu Atatürk Ormanı civarında yola çıkan ve yiyecek arayan iki ayı da görüntülenmişti.

AÇ KALAN DOMUZLAR ŞEHRE İNDİ