Isparta Belediyesi'nden Davraz'ta Sömestir Sürprizi

Isparta Belediyesi'nin sömestir tatiline özel düzenlediği ücretsiz otobüs seferleri ile çocuklar ve vatandaşlar Davraz Kayak Merkezi'nde karla buluştu. Sezonun açılmasıyla birlikte başlatılan uygulama kapsamında ilk otobüsler hareket etti.

Başkan Yardımcısı Musa Macit uğurladı

Saat 10.30'da Belediye Hizmet Binası önünden kalkan otobüsleri, Belediye Başkan Yardımcısı Musa Macit uğurladı. Macit, tüm çocuklara iyi tatiller dileyerek, "Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'in sömestir tatiline özel düzenlediği bu etkinlikte vatandaşlarımız cumartesi ve pazar günleri ücretsiz şekilde Davraz’ı gezip görebilecek. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Çocuklar ve aileler Davraz'da karın tadını çıkardı

Isparta Belediyesi organizasyonuyla Davraz Kayak Merkezi'ne ulaşan çocuklar ve vatandaşlar gün boyunca telesiyej, kızak ve çeşitli etkinliklerle eğlendi. Program kapsamında Davraz'da vakit geçiren vatandaşlar, saat 15.30'ta tekrar otobüslerle kent merkezine döndü.

Ücretsiz seferlerden memnuniyetlerini dile getiren katılımcılar, etkinliğin sosyal belediyecilik açısından önemine vurgu yaptı. Mehmet Evecen hizmetten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle aktardı: "Çok kalabalık vardı ve geldiğimize çok sevindik. Böyle bir etkinliğin yapılmış olması sosyal belediyecilik anlamında çok güzel. Antalya’dan Isparta’ya taşındık ve kısa sürede yapılan hizmetleri görmek bizi mutlu etti."

"Karne hediyesi gibi oldu"

Davraz'da vakit geçiren çocuklar, kayak ve telesiyej deneyiminin kendilerini mutlu ettiğini belirtti: "Kayak yaptık, telesiyeje bindik, çok mutlu olduk. Karne hediyesi olarak çok iyi oldu. Uzun zamandır Davraz’a gelmemiştik, çok güzel bir etkinlik oldu."

Ücretsiz seferler yarın da devam edecek

Isparta Belediyesi'nin sömestir tatilindeki ücretsiz otobüs seferleri bugün olduğu gibi yarın da sürecek. Otobüsler yine Belediye Binası önünden saat 10.30'da hareket edecek.

