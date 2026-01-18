Diyarbakır'da Kar Yeniden Başladı — Soğuk Kış Etkisini Sürdürüyor

Diyarbakır'da kar yağışı yeniden etkili

Soğuk kış koşulları ve uyarılar

Diyarbakır’da birkaç gün süren güneşli havaların ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent genelinde kar kalınlığı ve etki alanı zaman zaman değişse de yağışın devam ettiği bildirildi.

Diyarbakır’da son yılların en soğuk kış mevsimi yaşanıyor. Bölge halkı soğuk hava ve kar yağışının günlük yaşamı etkilemesine karşı önlemlerini artırdı.

Geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerin bazı kırsal yollar kapanmış ve belediye ekiplerince iş makineleriyle açılmıştı. Ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanmış, temizleme çalışmaları titizlikle yürütülmüştü.

Yetkililer, muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarırken, kentte kar yağışının bugün ve yarın etkisini sürdüreceği belirtildi. Sürücüler ve yayalar için dikkatli olunması, acil durumlar için önlemlerin gözden geçirilmesi istendi.

Diyarbakır’da kar yağışı yeniden başladı