Akdamar Adası Beyaz Gelinliğini Giydi: Karla Kaplanan Akdamar Kilisesi Kartpostalı

Akdamar Adası Beyaz Gelinliğini Giydi

Van Gölü’nün incisi Akdamar Adası, etkili kar yağışıyla adeta beyaz bir örtüye büründü. Tarihi Akdamar Kilisesi ve ada çevresini saran kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu; manzarayı görmek isteyen doğaseverler adaya akın etti.

Van’ın Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan ada, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünürken bu kış döneminde özellikle dikkat çekti. Bölgede etkili olan kar yağışı, üzerinde bulunan tarihi Ermeni Kilisesi (Kutsal Haç Kilisesi) ile ünlü adayı tamamen beyaza kapladı.

Mavi ve beyazın muazzam uyumu

Gölün turkuaz rengiyle birleşen bembeyaz kar örtüsü ziyaretçilere eşsiz bir panorama sundu. Vatandaşlar teknelerle Van Gölü üzerinden adaya ulaşarak bu anlara tanıklık etti. Soğuk havaya rağmen tekne turlarıyla adaya gelen doğa ve fotoğraf tutkunları, karla kaplanan badem ağaçları ve gölün mavisiyle bütünleşen beyaz örtüyü kayda geçirdi; bol bol fotoğraf çekildi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri akında

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, her hafta farklı bölgeleri ziyaret ederek Van’ın tanıtımına katkı sunuyor. Bu hafta ekibin rotasında beyaz gelinliğini giymiş Akdamar Adası vardı. Üyeler, adayı ve kiliseyi gezip görüntüleme fırsatı buldu.

Ömer Demez, "Bugünkü etkinliğimiz Akdamar Adası’ydı. Okula tatil edildik. Kar yağışından dolayı okullar tatil edilince biz de bunu fırsat bildik ve dostlarımızla beraber Akdamar Adası’nı gezme fırsatımız oldu. Akdamar Adası ve Akdamar Kilisesi’ni gezme görme fırsatımız oldu. Her mevsimde Akdamar güzel, ama kar yağdığı zaman ve ilkbaharda badem ağaçları döneminde bu iki dönemde gerçekten muhteşem güzel. Doğaya geldiğinizde ya da tarihi bir yere gittiğinizde lütfen doğayı koruyalım. Bizim doğaya ihtiyacımız var, doğanın bize ihtiyacı yok. Eğer doğayı korursak kendimizi kormuş olacağız. Geleceğe güvenle bakacağız" dedi.

Akdamar Adası ve çevresinde oluşan bu doğal güzellik, bölge turizmine canlılık kazandırırken ziyaretçilere unutulmaz fotoğraflar sundu.

VAN GÖLÜ'NÜN İNCİSİ AKDAMAR ADASI, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE ADETA BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ. TARİHİ AKDAMAR KİLİSESİ VE ADA ÇEVRESİNİ SARAN KAR ÖRTÜSÜ, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURURKEN, MANZARAYI GÖRMEK İSTEYEN DOĞA SEVERLER SOLUĞU ADADA ALDI.