DOLAR
42,95 -0,08%
EURO
50,51 -0,05%
ALTIN
5.984,6 0,29%
BITCOIN
3.806.058,8 -0,79%

Akdamar Adası Beyaz Gelinliğini Giydi: Karla Kaplanan Akdamar Kilisesi Kartpostalı

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, yoğun karla beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu; doğaseverler ve Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri adayı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:44
Akdamar Adası Beyaz Gelinliğini Giydi: Karla Kaplanan Akdamar Kilisesi Kartpostalı

Akdamar Adası Beyaz Gelinliğini Giydi

Van Gölü’nün incisi Akdamar Adası, etkili kar yağışıyla adeta beyaz bir örtüye büründü. Tarihi Akdamar Kilisesi ve ada çevresini saran kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu; manzarayı görmek isteyen doğaseverler adaya akın etti.

Van’ın Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan ada, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünürken bu kış döneminde özellikle dikkat çekti. Bölgede etkili olan kar yağışı, üzerinde bulunan tarihi Ermeni Kilisesi (Kutsal Haç Kilisesi) ile ünlü adayı tamamen beyaza kapladı.

Mavi ve beyazın muazzam uyumu

Gölün turkuaz rengiyle birleşen bembeyaz kar örtüsü ziyaretçilere eşsiz bir panorama sundu. Vatandaşlar teknelerle Van Gölü üzerinden adaya ulaşarak bu anlara tanıklık etti. Soğuk havaya rağmen tekne turlarıyla adaya gelen doğa ve fotoğraf tutkunları, karla kaplanan badem ağaçları ve gölün mavisiyle bütünleşen beyaz örtüyü kayda geçirdi; bol bol fotoğraf çekildi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri akında

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, her hafta farklı bölgeleri ziyaret ederek Van’ın tanıtımına katkı sunuyor. Bu hafta ekibin rotasında beyaz gelinliğini giymiş Akdamar Adası vardı. Üyeler, adayı ve kiliseyi gezip görüntüleme fırsatı buldu.

Ömer Demez, "Bugünkü etkinliğimiz Akdamar Adası’ydı. Okula tatil edildik. Kar yağışından dolayı okullar tatil edilince biz de bunu fırsat bildik ve dostlarımızla beraber Akdamar Adası’nı gezme fırsatımız oldu. Akdamar Adası ve Akdamar Kilisesi’ni gezme görme fırsatımız oldu. Her mevsimde Akdamar güzel, ama kar yağdığı zaman ve ilkbaharda badem ağaçları döneminde bu iki dönemde gerçekten muhteşem güzel. Doğaya geldiğinizde ya da tarihi bir yere gittiğinizde lütfen doğayı koruyalım. Bizim doğaya ihtiyacımız var, doğanın bize ihtiyacı yok. Eğer doğayı korursak kendimizi kormuş olacağız. Geleceğe güvenle bakacağız" dedi.

Akdamar Adası ve çevresinde oluşan bu doğal güzellik, bölge turizmine canlılık kazandırırken ziyaretçilere unutulmaz fotoğraflar sundu.

VAN GÖLÜ'NÜN İNCİSİ AKDAMAR ADASI, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE ADETA BEYAZ GELİNLİĞİNİ...

VAN GÖLÜ'NÜN İNCİSİ AKDAMAR ADASI, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE ADETA BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ. TARİHİ AKDAMAR KİLİSESİ VE ADA ÇEVRESİNİ SARAN KAR ÖRTÜSÜ, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURURKEN, MANZARAYI GÖRMEK İSTEYEN DOĞA SEVERLER SOLUĞU ADADA ALDI.

VAN GÖLÜ'NÜN İNCİSİ AKDAMAR ADASI, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE ADETA BEYAZ GELİNLİĞİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı — Ağır Tonajlı Araçlar Yolda Kaldı
2
TBMM Komisyonu Doğu Anadolu’da: Erzurum’da Engellilik İhtiyaçları Masaya Yatırıldı
3
Düzce İtfaiyesi 2025: 1.700 Çağrı, 700 Yangına Müdahale
4
Elazığ'da Kar Yağışı Sırasında Cadde Ortasında Secde
5
Diyarbakır'da Tarihi Mekanlar Karla Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
6
Tokat Başçiftlik'te Eksi 10 Derecede Çeşme Buz Tuttu
7
Amasya'da 28 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları