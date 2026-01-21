Akdeniz'de 65 Mahallede Yol ve Asfalt Çalışmaları

Akdeniz Belediyesi, merkez-kırsal ayrımı gözetmeksizin 65 mahallede 22 bin ton sıcak asfalt ve 57 km sathi kaplama ile ulaşım altyapısını güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:31
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:31
Akdeniz'de 65 Mahallede Yol ve Asfalt Çalışmaları

Akdeniz'de 65 Mahallede Yol ve Asfalt Çalışmaları

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal ayrımı gözetmeksizin ilçeye bağlı 65 mahallede yürüttüğü asfalt ve yol çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendiriyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, bugüne kadar 22 bin ton sıcak asfalt kaplama gerçekleştirirken, özellikle kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 57 kilometre sathi kaplamayı tamamladı. Akdeniz Belediyesi'nin kendi asfalt şantiyesinde üretilen malzemeler sahada etkin şekilde kullanıldı ve yolların dayanıklılığı ile ömrü artırıldı.

Gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde geçmişte yaz aylarında toz, kış aylarında çamur nedeniyle ulaşım zorluğu yaşanan tarım arazilerine giden yollar konforlu hale getirildi; hem üreticiler hem de kırsal mahalle sakinleri daha güvenli ve rahat ulaşım imkânına kavuştu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca yoğun kullanım sonucu zarar gören sokaklarda yürüttükleri asfalt yama çalışmalarıyla bozulmaların önüne geçiyor ve mevcut yolların ömrünü uzatıyor.

'Akdeniz’in her mahallesi bizim için eşit'

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada: 'Akdeniz’in 65 mahallesinin tamamı bizim için eşittir. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, tarımsal üretimi destekleyen ve ulaşım güvenliğini artıran yol çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Kendi şantiyemizde ürettiğimiz asfaltla hem kaliteyi artırıyor hem de kamu kaynaklarını verimli kullanıyoruz. Yazın tozdan, kışın çamurdan şikayet edilen yolları modern ve konforlu hale getirerek hem üreticilerimizin hem de mahalle sakinlerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz'

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol yapım, asfalt kaplama ve bakım-onarım çalışmalarının önümüzdeki dönemde de ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda planlı şekilde devam edeceğini bildirdi.

AKDENİZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, MERKEZ VE KIRSAL MAHALLE AYRIMI YAPMADAN İLÇEYE BAĞLI 65...

AKDENİZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, MERKEZ VE KIRSAL MAHALLE AYRIMI YAPMADAN İLÇEYE BAĞLI 65 MAHALLEDE YÜRÜTTÜĞÜ ASFALT VE YOL ÇALIŞMALARIYLA ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR.

AKDENİZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, MERKEZ VE KIRSAL MAHALLE AYRIMI YAPMADAN İLÇEYE BAĞLI 65...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Belediye Binaları Ay-Yıldızlı Türk Bayraklarıyla Donatıldı
2
Coğrafi işaretli ot süpürgeler yok oluyor: Sakarya'nın son ustaları
3
Yeşilyurt Belediyesi'nden Geleneksel AVM Sömestr Spor Şenliği Başladı
4
Antalya Büyükşehir 3 Yılda 32 Ton Tehlikeli Atık Bertaraf Etti
5
Bilecik'te Jandarma Asayiş Vakfı 2026 Faaliyet Planını Belirledi
6
Edirne Huzurevinde Sıra Gecesi: Gönüller Bir Oldu
7
Yozgat'ta Yaralı Kızıl Şahin HAYDİ Ekipleri Tarafından Koruma Altına Alındı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları