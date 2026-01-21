Akdeniz'de 65 Mahallede Yol ve Asfalt Çalışmaları

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal ayrımı gözetmeksizin ilçeye bağlı 65 mahallede yürüttüğü asfalt ve yol çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendiriyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, bugüne kadar 22 bin ton sıcak asfalt kaplama gerçekleştirirken, özellikle kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 57 kilometre sathi kaplamayı tamamladı. Akdeniz Belediyesi'nin kendi asfalt şantiyesinde üretilen malzemeler sahada etkin şekilde kullanıldı ve yolların dayanıklılığı ile ömrü artırıldı.

Gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde geçmişte yaz aylarında toz, kış aylarında çamur nedeniyle ulaşım zorluğu yaşanan tarım arazilerine giden yollar konforlu hale getirildi; hem üreticiler hem de kırsal mahalle sakinleri daha güvenli ve rahat ulaşım imkânına kavuştu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca yoğun kullanım sonucu zarar gören sokaklarda yürüttükleri asfalt yama çalışmalarıyla bozulmaların önüne geçiyor ve mevcut yolların ömrünü uzatıyor.

'Akdeniz’in her mahallesi bizim için eşit'

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada: 'Akdeniz’in 65 mahallesinin tamamı bizim için eşittir. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, tarımsal üretimi destekleyen ve ulaşım güvenliğini artıran yol çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Kendi şantiyemizde ürettiğimiz asfaltla hem kaliteyi artırıyor hem de kamu kaynaklarını verimli kullanıyoruz. Yazın tozdan, kışın çamurdan şikayet edilen yolları modern ve konforlu hale getirerek hem üreticilerimizin hem de mahalle sakinlerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz'

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol yapım, asfalt kaplama ve bakım-onarım çalışmalarının önümüzdeki dönemde de ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda planlı şekilde devam edeceğini bildirdi.

