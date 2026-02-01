BASKİ Hızlı Müdahale: Tuzla Dere Yatağı Temizlendi

Başkan Ahmet Akın’ın talimatıyla BASKİ, Ayvalık Tuzla Dere Yatağı’nda menfezleri temizleyerek taşkın riskini ve koku sorununu giderdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:33
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:33
Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde etkili olan yağışların taşkın riskini artırması üzerine dere yatağı temizleme çalışmalarını hızlandırdı.

Ayvalık Tuzla Dere Yatağı'nda anında müdahale

Başkan Ahmet Akın’ın talimatıyla BASKİ ekipleri, Ayvalık’taki Tuzla Dere Yatağında, sağanak ve fırtına sonucu menfezleri kumla kapanan alanlarda çalışma başlattı. İzmir-Çanakkale yolu Tuzla mevkiindeki menfezler kısa sürede açıldı, kötü koku ve kirlilik oluşturan birikintiler temizlendi.

Çalışmalar kapsamında biriken atıklar ve görüntü kirliliği oluşturan unsurlar ortadan kaldırılarak suyun doğal akışı sağlandı; böylece çevre güvenliği ve vatandaşların yaşam kalitesi artırıldı.

Planlı temizlik ve vatandaş uyarısı

BASKİ ekipleri, il genelinde dere yataklarının temizliğini planlı ve programlı bir şekilde sürdürüyor; bu müdahaleler taşkın risklerini en aza indiriyor. Ekipler, 7/24 sahada görev yapıyor.

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk konuyla ilgili şunları söyledi: "Çalışmalarımız il genelinde devam edecek. Vatandaşlarımız en temiz çevreyi hak ediyor. Yıllardır temizlenmeyen dere yataklarını planlamamıza aldık ve hepsini tek tek temizleyeceğiz. Ancak burada vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Bazı atıklar dere ağızlarını tamamen dolduruyor ve suyun akışını engelliyor. Bu da taşkınlara neden oluyor. En güzel temizlik yöntemi kirletmemektir" diyerek vatandaşların da bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini belirtti.

