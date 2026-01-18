Aksaray'da Kar Yağışı: Kent Beyaza Büründü

Akşam saatlerinde başlayan yağış yaşamı etkiledi

Aksaray’da hafta sonu beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Kısa sürede etkisini artıran yağış, şehri beyaza bürüdü ve ulaşımda kısmi aksamalar yaşanıyor.

Şehir merkezindeki kar, Ekecik bölgesi, Güzelyurt ilçesi ve Helvadere beldesi gibi yüksek kesimlerde de yoğun şekilde devam ediyor.

Yağış şehir genelinde dron ile havadan görüntülendi. Nüfusunun yüzde 80’i tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Aksaray’da üreticiler de yağıştan memnun kaldı.

Kar yağışının gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

