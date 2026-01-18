Aksaray'da Kar Yağışı: Kent Beyaza Büründü

Aksaray’da akşam başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı; şehir beyaza büründü, bazı trafik aksaklıkları ve yüksek kesimlerde yoğun kar görüldü.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 18:26
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 18:26
Aksaray'da Kar Yağışı: Kent Beyaza Büründü

Aksaray'da Kar Yağışı: Kent Beyaza Büründü

Akşam saatlerinde başlayan yağış yaşamı etkiledi

Aksaray’da hafta sonu beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Kısa sürede etkisini artıran yağış, şehri beyaza bürüdü ve ulaşımda kısmi aksamalar yaşanıyor.

Şehir merkezindeki kar, Ekecik bölgesi, Güzelyurt ilçesi ve Helvadere beldesi gibi yüksek kesimlerde de yoğun şekilde devam ediyor.

Yağış şehir genelinde dron ile havadan görüntülendi. Nüfusunun yüzde 80’i tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Aksaray’da üreticiler de yağıştan memnun kaldı.

Kar yağışının gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

AKSARAY’DA AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI ŞEHRİ BEYAZA BÜRÜDÜ.

AKSARAY’DA AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI ŞEHRİ BEYAZA BÜRÜDÜ.

AKSARAY’DA AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI ŞEHRİ BEYAZA BÜRÜDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik Belediyesi'nden Karla Mücadele: Ekipler Aralıksız Sahada
2
Tunceli'de 875 sosyal konutun kura çekimi yapıldı
3
Pendik'te İETT Otobüsü Yolda Kaldı: Lastik Uygunsuzluğu Yolcuları Mağdur Etti
4
Amasya'da Boraboy Gölü Dondu: Yüzey Buzla Kaplandı
5
Pendik Belediyesi'nin Karla Mücadelesi: Ekipler 7/24 Sahada
6
D850'de Tır Makasladı: Niksar'da Polis Kürekle Yolu Açtı
7
İnegöllü İş İnsanı Sedat Taç Toprağa Verildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları