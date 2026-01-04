DOLAR
Aksaray'da 'Yanlış iğne' iddiası: 4 yaşındaki Mihra yatalık kaldı

Aksaray'da yanlış iğne iddiasıyla yürüyerek girdiği hastaneden yatalak çıkan 4 yaşındaki Mihra, makineye bağlı yaşam savaşı veriyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 20:04
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 20:04
Olayın seyri ve ailenin iddiası

Aksaray'da, 1 Mart 2024 tarihinde başlayan süreçte, ishal ve kusma şikâyetiyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 4 yaşındaki Mihra, ailesinin iddiasına göre hastaneden yürüyerek girip yanlış iğne sonucunda yatalak çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mihra doktor tarafından çocuk servisine yatırıldı ve 5 gün boyunca hastanede tedavi gördü. İddialara göre, 5 Mart tarihinde doktorun taburcu kararıyla odaya giren hemşire, damarın tıkalı olduğunu belirterek şırıngayı doğrudan enjekte etti; bu sırada çocuğun kalbi durdu ve oksijen ulaşımında komplikasyon oluştu. Aile doktoru çağırırken, kalp masajıyla hayata döndürülen küçük kız yoğun bakıma alındı.

Bir süre hastanede tedavi gören Mihra, şu anda makine ve yatağa bağlı durumda tedaviye devam ediyor. Olayı takip eden doktorun, durumu adli vaka olarak bildirdiği ifade edildi.

Babanın gözyaşları ve adalet beklentisi

Baba Barış Bektaş (37), çocuğunun daha önce sağlıklı, neşeli ve hareketli bir çocuk olduğunu belirtti. Bektaş olayla ilgili olarak, 2025 yılının Mart ayının 1’inde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiklerini, 5 Mart sabahı doktorun taburcu edeceğini söylemesinin ardından hemşirenin elinde şırıngayla odaya girdiğini ve damarın tıkalı olduğunu belirterek doğrudan enjeksiyon yaptığını anlattı.

Bektaş, şırıngadaki ilacın yarıya gelmesiyle çocuğunun kalbinin durduğunu, eşinin bağırmasıyla doktora ulaşıldığını ve kalp masajı ile çocuğun hayata döndürüldüğünü söyledi. Bektaş, çocuğunun 7-8 aydır bilincinin kapalı olduğunu, yemesi, içmesi, konuşması ve yürümesinin bulunmadığını, şu an nabız makinesi ve hava makinesi ile yaşadığını ifade etti.

Bektaş, adalete güvendiklerini ve hakkın yerini bulacağına inandığını belirterek, kızının diğer yaşıtlarının okulda ve parkta oynadığını, kendisinin de kızının eski haline dönmesini dilediğini söyledi.

Not: Haberde geçen özel isimler, tarihler ve sayısal veriler orijinal metinde belirtildiği şekilde korunmuştur.

