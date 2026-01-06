Osmaniye'de 7 Ocak Fener Alayı ile 104'üncü Kurtuluş Coşkusu

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı, 7 Ocak Fener Alayı yürüyüşü ve mehter konseriyle coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 22:08
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 22:18
Osmaniye'de 7 Ocak Fener Alayı ile 104'üncü Kurtuluş Coşkusu

Osmaniye'de 7 Ocak Fener Alayı ile 104'üncü Kurtuluş Coşkusu

Zafer yürüyüşü mehter takımı eşliğinde gerçekleşti

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 7 Ocak Fener Alayı Yürüyüşü düzenlendi. Zafer yürüyüşü, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Atatürk Caddesi Bayraklı Kavşak'tan başlayarak Adnan Menderes Bulvarı üzerinden İl Özel İdaresi binasına kadar devam etti.

Mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlara; evlerinin balkonlarından ve iş yerlerinden katılan vatandaşlar da eşlik ederek kurtuluş mücadelesinin yıl dönümü coşkusuna ortak oldu.

Yürüyüşün ardından Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı tarafından günün anlam ve önemine özel bir konser verildi. Seslendirilen marşlara katılımcılar, coşkuyla Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Programda konuşan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "3 Ocak'ta Mersin'de, 5 Ocak'ta Adana'da ve 7 Ocak'ta Osmaniye'de yanan bağımsızlık meşalesinin 104'üncü yılı kutlu olsun. 7 Ocak, bağımsızlık ateşini coşkuyla kutladığımız zafer günümüzdür. Zafer günümüz kutlu olsun" dedi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz ise, "Tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş Savaşı'nın güney cephesinde Osmaniye'miz de büyük bir destan yazmıştır. Şehitler diyarı Osmaniye, o dönemde vatanını korumuş, bu toprakları işgal etmek isteyenleri Allah'ın izniyle buradan defetmiştir" ifadelerini kullandı.

Vali Yılmaz sözlerini, "1071'de vatan yaptığımız Anadolu'yu ölürüz de bir daha vermeyiz. Andımız var, yeminimiz var. Osmaniye bu konuda asla taviz vermez. Yarın Osmaniye'mizin günüdür. O ruh, o inanç hep var olacaktır. Anadolu Türk'ün yurdu olmaya devam edecek, Türkiye Cumhuriyeti Allah'ın izniyle sonsuza dek var olacaktır. Bedeli en ağır şekilde ödenmiş şanlı bayrağımız, nazlı hilalimiz sonsuza dek dalgalanacaktır. Türk yurdu bağımsız olarak var olacak ve bu mücadelenin öncülerinden biri de kahramanlar diyarı Osmaniye olacaktır" şeklinde sürdürdü.

7 Ocak Kurtuluş etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen fener alayı yürüyüşüne; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı ve 12’nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, il genel meclisi üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

OSMANİYE’NİN KURTULUŞU FENER ALAYIYLA KUTLANDI

OSMANİYE’NİN KURTULUŞU FENER ALAYIYLA KUTLANDI

OSMANİYE’NİN KURTULUŞU FENER ALAYIYLA KUTLANDI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli Belediyesi Çocuk Parklarını Yeniliyor: Şehit Hidayet Erçelik Parkı Tamamlandı
2
Prof. Dr. Lokman Aslan: Yaban hayvanlarına yiyecek bırakmak ekolojik dengeyi bozuyor
3
Kozan'da İşitme Cihazı Kayboldu: Buket Özgüneşli Mağdur
4
Van’da 625 Yoldan 586'sı Açıldı
5
Van-Özalp Kara Yolunda Yoğun Sis: Görüş 30 Metreye Düştü
6
Polonyalı Oksana Müslüman Oldu: Manavgat'ta "Meryem" İsmini Aldı
7
Bilecik’te 'Hayal Panosu' Etkinliği — BŞEÜ Çocuk Gelişimi Kulübü ve BİÇOK

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları