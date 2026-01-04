Trafik Kazasında Ölen Muhtar Recep Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Tümerkan Mahallesi Muhtarı Recep Kaya, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Tören Detayları

Recep Kaya, Türkeli-Ayancık karayolu Gemiyanı Mahallesi mevkisinde 2 gün önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Cenaze töreni Türkeli Merkez Camii'nde düzenlendi ve aile burada taziyeleri kabul etti.

Katılımcılar ve Defin

Törene ailenin ve yakınlarının yanı sıra ilçe protokol üyeleri, mesai arkadaşları olan mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sevenlerinin gözyaşları arasında kılınan namazın ardından Recep Kaya'nın cenazesi, dualar eşliğinde aynı mahallede toprağa verildi.

