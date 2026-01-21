Aksaray'ın Hentbol Üçüzleri: Eda, Elif ve Esra Milli Takım Hedefinde

Amasya'da 5'te 5 yapan Aksaray Belediyespor'un 16 yaşındaki üçüzleri Eda, Elif ve Esra Çakmak, Türk milli takımı hedefliyor.

Aksaray'ın Hentbol Üçüzleri: Eda, Elif ve Esra Milli Takım Hedefinde

Aksaray'ın Hentbol Üçüzleri Sahada Göz Kamaştırıyor

Amasya'da Yıldız Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası

Aksaray Belediyespor, Amasya'da düzenlenen Yıldız Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda 5'te 5 yaparak dikkat çekti. Takımın başarısında en çok öne çıkan isimler ise 16 yaşındaki üçüzler Eda, Elif ve Esra Çakmak oldu.

Aksaray'da yaşayan, 6 kız çocuğu sahibi aşçı Ali Çakmak ve ev hanımı Ayşegül Çakmak çiftinin kızları Eda, Elif ve Esra, 20 Eylül 2010'da üçüz olarak dünyaya geldi. Üç kardeş halen Aksaray Spor Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisi olup Aksaray Belediyespor hentbol takımında forma giyiyor.

Takımda 20, 21 ve 22 numaralı formaları taşıyan kardeşlerden Eda ve Elif tek yumurta ikizi, Esra ise çift yumurta olarak dünyaya geldi. Bu benzersiz durum, takımı ve izleyenleri şaşırtıyor. Elif Çakmak durumu şöyle anlatıyor: "Üçüz olduğumuzu başta kimse anlayamıyor. Bizi görenler genelde ikiz sanıyorlar. Sonra üçüz olduğumuzu söylediğimizde çok şaşırıyorlar."

Hentbolda başarıyı hedeflediklerini söyleyen Esra Çakmak, Türk milli takımının formasını giymeyi amaçladıklarını belirtti ve uzun yıllar milli takıma hizmet etmek istediklerini vurguladı.

Aksaray Belediyespor Antrenörü Muhittin Kılınç, üçüzlerin takıma katkısını şu sözlerle özetledi: "Geçen yıl Türkiye ikincisi olmuştuk. Bu yıl şampiyonluk istiyoruz. Altyapımızdan yetişen üçüzler sahada mücadele eden takımımızın yarısını oluşturuyor. Çok uyumlu ve çalışkanlar. Zaman zaman isimlerini ben de karıştırıyorum. Üçüz sporculara hiç rastlamadım."

Antrenör Kılınç, üç kardeşin sahadaki rollerini de anlattı: Elif sol kanat Eda oyun kurucu ve Esra pivot olarak takımın skor yükünü omuzluyor. Takım, şampiyonada sergilediği performansla iddiasını sürdürüyor.

EDA (SOLDA), ELİF (SAĞDA) VE ESRA (ORTADA) ÇAKMAK KARDEŞLER TÜRK MİLLİ TAKIMININ FORMASINI GİYMEYİ HEDEFLİYOR.

EDA (SOLDA), ELİF (SAĞDA) VE ESRA (ORTADA) ÇAKMAK KARDEŞLER TÜRK MİLLİ TAKIMININ FORMASINI GİYMEYİ HEDEFLİYOR.

16 YAŞINDAKİ EDA, ELİF VE ESRA ÇAKMAK KARDEŞLER VE TAKIMLARI

