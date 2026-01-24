Aksaray Valisi Murat Duru’dan 'Sosyal Devlet' Vurgusu: Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ziyareti

Vali Murat Duru ve eşi Elif Duru, Aksaray Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret ederek sosyal devlet anlayışını vurguladı; merkezde 72 özel birey bulunuyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:21
Aksaray Valisi Murat Duru, eşi Elif Duru ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Aksaray Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında merkezde kalan özel bireylerle bir araya gelen Vali Duru ve eşi, özel bireylerle yakından ilgilenerek sohbet etti ve merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Vali Duru, 'Devletimizin en büyük özelliklerinden biri sosyal devlet olmasıdır' diyerek, devletin sosyal devlet anlayışı çerçevesinde özel bireylerin her zaman yanında olunduğunu vurguladı. Duru, sevgi, dayanışma ve anlayışla engellerin aşılabileceğini ifade etti ve merkezde sunulan eğitim ile mesleki faaliyetlerin önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından merkezde kalan özel bireylerden Çavuş, 'Biz Engelliyiz' adlı şiirini okudu. Şiirin ardından yaptığı kısa konuşmada engellerin umut ve sevgiyle aşılabileceğini belirten Çavuş, duygusal anlar yaşattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Ulaş da merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, merkezde 72 özel bireyin kaldığını; özel bireylere ve ailelerine yönelik danışmanlık hizmetleri sunulduğunu ifade etti. Ulaş, el sanatları, galoş ve rölyef atölyelerinde mesleki destek sağlandığını ve çeşitli sosyal etkinliklerin düzenlendiğini açıkladı.

Vali Murat Duru ve eşi Elif Duru, ziyaret kapsamında merkezdeki yaşam alanları, atölyeler ve ortak kullanım alanlarını gezerek incelemelerde bulundu. Merkezin, sosyal devlet anlayışının somut ve kıymetli bir örneği olduğu vurgulandı.

