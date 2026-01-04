Akseki'de İmeceyle Kışlık Yufka Ekmeği Hazırlığı

Akseki'de imeceyle kışlık yufka ekmeği mesaisi

Alaçeşme Mahallesi'nde komşuluk dayanışması sürüyor

Antalya’nın Akseki ilçesinde kadınlar, kışlık yufka ekmek hazırlıkları için imece usulü bir araya geldi. Yıllardır sürdürülen gelenek kapsamında mahalleli, yılda yaz ve kış olmak üzere iki kez yufka yapıyor ve komşular yardımlaşarak birbirlerinin ekmeklerini pişiriyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan mesai, akşama kadar devam ediyor. Gelenek, mahalle kültürünü canlı tutarken üretim ve paylaşım alışkanlıklarını da koruyor.

Türkan Balcı, Alaçeşme Mahallesi’nde komşularla birlikte ekmek pişirdiklerini anlattı:

"Komşularımız gelerek imece usulü kışlık ekmeğimi yaptılar. Birbirimize yardım ederek ekmeğimizi el birliğiyle pişiriyoruz. Bir kişinin yufka ekmeği yaklaşık 2 günde tamamlanıyor. Günde bir çuval undan 400-500 adet yufka çıkıyor"

Emine Yörük ise geleneğin kuşaktan kuşağa aktarıldığını vurguladı ve üretim süreçlerini şöyle paylaştı:

"Mahallede yılda iki kez bir araya gelir, genellikle ikişer çuval undan ekmek pişiririz. Bu bize yaklaşık 6 ay yeter. Yufka ekmek yapmayı rahmetli annemden öğrendim. Biz Yörük’tük, göç ederdik. Dağda mecburen yufka yapardık. 6 yaşımdan beri ekmek pişiriyorum"

Yörük, ayrıca işin tek başına yapılamayacağını belirterek,

"Sabah erken başlarız, akşama kadar sürer. Bu iş mutlaka yardımlaşarak yapılır"

Gurbet Çakmak da komşularla sırayla ekmek pişirdiklerini anlattı:

"Ekmek yalnız pişmez. Komşularla sırayla, bir gün birimizin bir gün diğerimizin ekmeğini yapıyoruz. Yaptığımız yufkalar yaza kadar yetiyor. Yazın da tekrar yapıyoruz. Bu bizim için bir zorunluluk ve gelenek"

Akseki’deki bu imece geleneği, hem ekonomik hem de kültürel açıdan mahalle yaşamının temel taşlarından biri olmaya devam ediyor.

